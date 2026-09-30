Presó provisional per al cap antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia per narcotràfic

La Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Segòvia ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança pel cap de l’Equip contra la Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Guàrdia Civil de Segòvia, Miguel Ángel Barbero, qui va ser detingut per narcotràfic aquest dimarts.
Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó citades per Europa Press, Barbero és investigat per tràfic de drogues amb greus perjudicis per a la salut, agreujat per la seva condició de funcionari públic, com també per suborn, descobriment i revelació de secrets i pertinença a grup criminal.
Els altres tres detinguts en l’operació són investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues amb greus perjudicis per a la salut, suborn, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
Una investigació de sis mesos
Aquesta no és la primera vegada que Miguel Ángel Barbero passa pels jutjats, ja que fa més de nou anys també va ser detingut en una investigació per narcotràfic en què se l'acusava de tràfic de drogues, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència. No obstant això, el juliol del 2018 el Jutjat de Segòvia va acordar l'arxivament definitiu de la causa i no va ingressar a la presó.
El Tribunal, en coordinació amb Afers Interns de la Guàrdia Civil, va iniciar la investigació d’aquesta causa l’abril del 2026. Les quatre detencions, segons fonts de la Subdelegació del Govern, s’emmarquen en una investigació dirigida des de Madrid pels serveis centrals de l’Institut Armat.