Un mosso que va fer de talp per la Guàrdia Civil durant el Procés, condemnat per narcotràfic

L'Audiència de Lleida ha condemnat a set anys i sis mesos de presó i una multa de 28.000.000 euros per narcotràfic a un agent dels Mossos d'Esquadra. Tal com ha avançat el diari El Món, aquesta és la sentència imposada per la justícia al mossos que va fer de talp per a la Guàrdia Civil i la fiscalia espanyola durant el referèndum del Primer d'Octubre. A més, tal com indiquen, posteriorment va ser testimoni protegit en la instrucció judicial contra el Procés.
La secció primera de l'Audiència de Lleida constata que aquest agent de la policia catalana era un dels principals protagonistes de la trama acusada d’importar 620 quilos de cocaïna a través del port de Barcelona. En aquest sentit, la resolució assevera que el mosso va aportar 85.000 euros per finançar l’enviament de la droga des de Panamà i va col·laborar en el lloguer de la nau del polígon industrial El Segre de Lleida, en el qual es va emmagatzemar el rotor en què s'havia amagat el carregament de droga.
Aquest no és l'únic judici que tenia pendent el mosso condemnat per narcotràfic. De fet, abans de confirmar-se la condemna, l'agent ja tenia pendent un altre judici per blanqueig de capitals, un cas pel qual va ser detingut el 26 de març de 2024. La investigació per la qual van detenir aquest home va començar arran de l'elevat estil de vida que duia l'agent dels mossos, amb despeses sospitoses.
Talp de la policia espanyola
El mosso condemnat a set anys i escaig per narcotràfic va ser un testimoni protegit "clau" en les actuacions judicials contra el Procés, tal com detalla El Món. Aquest agent de la policia catalana va donar tots els detalls a la Guàrdia Civil i el ministeri fiscal espanyol sobre el funcionament d'alguns comandaments regionals i locals del cos.
La seva declaració va servir per obrir diligències de sedició i desobediència, entre d'altres, les quals van servir per polir el relat contra els Mossos d'Esquadra en les diferents causes judicials sobre el Procés.