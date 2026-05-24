La UDEF assenyala Zapatero i les seves filles com a beneficiaris del rescat de Plus Ultra

Un nou informe de la UDEF torna a establir lligams estrets entre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. L’expresident i les seves dues filles haurien estat beneficiats d’una part dels fons públics vinculats al salvament financer de l’aerolínia, aprovat pel govern espanyol el març del 2021.
Segons el document, al qual ha tingut accés RAC1, Zapatero hauria intervingut perquè un accionista important donés llum verda al pla de viabilitat imprescindible perquè l’executiu aprovés l’ajuda pública a Plus Ultra de 53 milions d’euros. També recull una trobada entre l'expresident i el president de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, mentre es tramitava l’operació. L’informe també esmenta les seves filles, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, que també haurien estat beneficiades en rebre part dels pagaments a través de l'agència de màrqueting i comunicació que tenien.
La policia reforça els lligams entre l’empresari de l'aerolínia i Zapatero a través dels pagaments que aquest últim rebia per part de la seva consultora Análisis Relevante, propietat de Martínez Martínez, que arriben al mig milió d'euros entre 2020 i 2025. Uns diners que la UDEF sospita que podrien estar relacionats amb gestions destinades per facilitar el rescat de Plus Ultra.
Interferències en la investigació judicial i factures fictícies
Entre la documentació analitzada consten correus electrònics entre la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i Cristóbal Cano, col·laborador directe de Julio Martínez Martínez, en què es discutien imports mensuals de 10.000 i 20.000 euros i els conceptes que calia fer constar a les factures. Fet que els investigadors han considerat com a evidència que molts d’aquests serveis no responien a feines reals.
Entre les proves de la investigació de la UDEF també hi ha missatges entre l’advocat de Plus Ultra i un dels accionistes investigats, Rodolfo Reyes, on s’afirma que la fiscal en cap era “amiga” i que calia frenar la causa.