El Govern i ERC desencallen l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya

El Govern i ERC han pactat el canvi legal que permetrà crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que té com a principal objectiu influir des de Catalunya en la governança de l'Aeroport del Prat. Segons ha avançat EFE i ha confirmat Nació, l'Executiu i Esquerra han arribat a un acord i treballen en un pla estratègic perquè els principals aeroports catalans estiguin connectats per ferrocarril.
Aquest canvi legal no es farà creant una llei nova, sinó que s'afegirà com una esmena dins la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que el Govern i ERC van pactar el passat 19 de maig. Així, l'Autoritat Aeroportuària Catalana pretén agrupar totes les competències reconegudes a l'Estatut en matèria aeroportuària.
Amb la creació d'aquest ens, es dissenyarà el full de ruta -en què ja s'està treballant- que definirà els aspectes concrets del sistema aeroportuari. Una de les iniciatives que es vol impulsar és que els principals aeroports de Catalunya estiguin connectats per ferrocarril per millorar i facilitar la mobilitat interna.
Segons ha assenyalat en diverses ocasions la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és fer un "pas decisiu" per disposar d'una "governança integral" i "coherent" en el conjunt d'aeroports. "Volem una visió global i integral, no només dels aeroports de titularitat de la Generalitat, sinó també dels que són gestionats per Aena", va dir la consellera.
Per la seva banda, però, el president d'Aena, Marici Lucena, ha advertit que la propostes de participació o traspàs de la gestió aeroportuària és "clarament incompatible" amb el marc constitucional. En aquest sentit, Lucena remarca que "la regulació i la supervisió dels aeroports correspon de forma exclusiva a l'Estat" i insisteix que la gestió "correspon només i exclusivament" als òrgans de govern de la companyia, que té accionistes.
Encara queda per definir, doncs, de quina manera la creació d'aquesta Autoritat Aeroportuària de Catalunya -que ha de començar a operar l'1 de gener de 2027- permetrà influir en la governança del Prat. L’objectiu del Govern amb aquesta fórmula és que Catalunya pugui incidir en les decisions d’Aena a través de la participació de l’Estat, que controla el 51% del capital de la companyia, enfront del 49% en mans d’inversors privats.