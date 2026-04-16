Aena veu «incompatible» que Catalunya participi en la governança del Prat

Marici Lucena, qui ha estat ratificat aquest dijous com a president d'Aena per quatre anys més, ha advertit que les propostes de participació o traspàs de la gestió aeroportuària a les comunitats autònomes són "clarament incompatibles" amb el marc constitucional, així ho ha expressat durant la junta d'accionistes de l'empresa celebrada aquest matí.
En aquest context, Lucena ha remarcat que "la regulació i la supervisió dels aeroports correspon de forma exclusiva a l'Estat" i ha insistit que la gestió "correspon només i exclusivament" als òrgans de govern de la companyia, que té accionistes. Tanmateix, ha defensat l'existència d'un òrgan "estrictament consultiu" com el del País Basc.
Durant la junta general ordinària d'accionistes d'Aena, també s'ha acordat la distribució d'un dividend d'1,09 euros bruts per acció, en un context de crisi global del petroli provocada per la guerra dels EUA i l'Iran a Israel. El pagament del dividend es farà efectiu el 27 d'abril.
D'altra banda, la junta també ha ratificat els càrrecs de Roberto de Angulo, Alicia de Haro i Manuel Delacampagne. Angulo ha estat designat membre de la Comissió Executiva de la gestora aeroportuària de majoria de capital públic. De Haro i Delacampagne han estat designats consellers de la societat.
Illa veu imminent un acord
Les seves declaracions arriben en ple debat sobre la voluntat del Govern de guanyar pes en la governança de l'aeroport de Barcelona-El Prat. I també un dia després de les paraules del president català Salvador Illa, qui ha defensat una gestió des de la proximitat de les grans infraestructures i ha assegurat que les negociacions "van pel bon camí" malgrat els recels d'Aena.
"Tenir infraestructures potents i planificar el seu creixement i millora és clau per continuar generant prosperitat, i ho millora si en la governança hi participa la Generalitat, amb proximitat i coneixement de la realitat", ha afirmat Illa, que ha assegurat que el Govern "està treballant" per complir els acords d'investidura. L'horitzó, ha dit, serà "bastant immediat" perquè "les coses van pel bon camí" dins del marc legal actual. En tot cas, Illa ha assegurat al diputat Josep Maria Jové que "garantirà la presència del Govern en la presa de decisions, planificació i governança de les grans infraestructures de transport de Catalunya".