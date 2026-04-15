Illa veu imminent un acord perquè Catalunya participi en la governança del Prat

Un acord per a la governança de les grans infraestructures de Catalunya, cap de més important que l'Aeroport del Prat, és imminent. Així ho ha assegurat Salvador Illa aquest dimecres al Parlament, a preguntes d'ERC. El president de la Generalitat ha defensat la necessitat d'una gestió des de la proximitat i amb coneixement de la realitat del país i les seves infraestructures de mobilitat. Passa amb Rodalies -el Govern continua treballant en el traspàs- i l'executiu està compromès a aconseguir també més presència en la gestió aeroportuària, malgrat els recels d'Aena verbalitzats pel seu president, el socialista Maurici Lucena.
"Tenir infraestructures potents i planificar el seu creixement i millora és clau per continuar generant prosperitat, i ho millora si en la governança hi participa la Generalitat, amb proximitat i coneixement de la realitat", ha afirmat Illa, que ha assegurat que el Govern "està treballant" per complir els acords d'investidura. L'horitzó, ha dit, serà "bastant immediat" perquè "les coses van pel bon camí" dins del marc legal actual. En tot cas, Illa ha assegurat al diputat Josep Maria Jové que "garantirà la presència del Govern en la presa de decisions, planificació i governança de les grans infraestructures de transport de Catalunya".
L'acord d'investidura estableix que Catalunya tindrà més incidència en els aspectes clau i estratègics de les infraestructures aeroportuàries, i modificacions legals perquè la Generalitat pugui pactar amb l'Estat tenir un paper “determinant” en la “definició, articulació i gestió del nou sistema aeroportuari catalana”. També la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya -que començarà a operar l'1 de gener de 2027- per tenir "veu pròpia" davant d'Aena i altres organismes aeroportuaris europeus, i influir en la governança del Prat. ERC ha posat èmfasi en la creació d'aquesta autoritat aeroportuària i Jové ha pressionat perquè el Govern acceleri en aquest sentit.
Tot això compta amb l'oposició frontal d'Aena, que rebutja que els governs autonòmics guanyin presència en la gestió aeroportuària. La dimensió de l'aeroport del Prat ajuda a entendre aquests recels. Les últimes dades publicades, el 2014, apuntaven que El Prat representava la meitat dels beneficis d'Aena, i els experts tenen clar que el sistema aeroportuari espanyol s'aguanta perquè n'hi ha uns quants, els més turístics, que sostenen la resta, que són deficitaris. El de Barcelona, amb 55 milions de passatgers cada any i que si s'amplia podria arribar als 80, és que concentra més vols low cost d'Europa, cosa que el fa més rendible.
Junts qüestiona la política lingüística del Govern
Junts ha criticat la política lingüística del Govern i ha denunciat una ofensiva per part de l'Estat contra el català. "La llengua és el principal motiu de discriminació", ha dit Mònica Sales, que ha posat en dubte la feina que fa el Departament de Política Lingüística i el Pacte Nacional per la Llengua. "Cal un canvi de rumb; això va de diners, de creure-hi, sentir-ho i prioritzar-ho", ha sentenciat Sales. Illa, en la resposta, ha demanat un front comú per la llengua i que Junts no vulgui tenir "l'exclusiva" de la defensa del català.
Els Comuns pressionen per l'habitatge
Els Comuns han insistit en habitatge, prioritat en la negociació pressupostària. Concretament, Jéssica Albiach s'ha referit al cas del bloc de Sant Agustí i ha demanat al Govern que obligui el fons voltor a negociar i que busqui alternatives a l'expulsió dels veïns. “Si és cert que qui la fa la paga, és el moment de demostra-ho”, ha dit Albiach, que ha insistit en sancionar qui incompleix les lleis d'habitatge. Illa ha refermat davant els Comuns que “qui vulgui especular amb l'habitatge no és benvingut a Catalunya” i s'ha compromès a actuar amb “tot el pes de la llei” i a aplicar sancions.
La CUP carrega pels incentius per reduir les baixes
La CUP ha tornat a portar al ple la polèmica amb les baixes mèdiques. Laure Vega ha demanat explicacions a Illa, que s'ha limitat a dir que les baixes es donen per criteris mèdics. I la diputada anticapitalista ha apujat el to i ha dit que no accepta que “la toregin”. “Ens van mentir, hem viscut un periple perquè reconegui una mesura que mai defensarien i ara l'han retirat per la pressió dels sanitaris”, ha etzibat Vega. La diputada cupaire ha demanat a Illa que no li tremolin les cames “ni davant la patronal ni davant la consellera Olga Pané”. La resposta d'Illa, escueta: “Vostè a mi tampoc em toreja, les baixes es donen per criteris mèdics”.