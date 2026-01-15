Aena es bunqueritza en el model centralitzat: catalanitzar la gestió del Prat seria «nul de ple dret»

El Govern ha posat la directa cap als pressupostos, i això vol dir fer cessions a ERC i complir amb els acords d'investidura. Els titulars se'ls han endut el finançament i la nova empresa de Rodalies, però la setmana passada el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va posar la primera pedra de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un ens que pretén fer una governança integral de tots els aeroports de Catalunya, i influir també en les decisions que es prenen sobre el Prat, la joia de la corona d'Aena, el gestor aeroportuari espanyol. El seu president, l'exportaveu del PSC Maurici Lucena, ja ha dit més d'una vegada que no hi haurà una gestió catalana del Prat -ho fa molt difícil el fet que Aena sigui una empresa cotitzada-, però darrerament s'ha obert a "ampliar el marge de coordinació" amb el Govern. Avui, però, ha dit que tant transferir el Prat com cedir-ne espai per a una gestió catalana seria "nul de ple dret".
Lucena ha participat aquest dijous en un esmorzar al Nueva Economia Forum, a Madrid, amb el ministre Óscar Puente de teloner de luxe. Si el 49% d'Aena és dels accionistes privats -alguns dels quals ja han sortit al pas davant una hipotètica governança del Prat per part de la Generalitat, que posaria en dubte els seus interessos-, l'altre 51% és del Ministeri de Transport que comanda Puente. I aquest model és el que ha reivindicat sense fissures el conseller delegat del gestor aeroportuari espanyol, un "model d'èxit", centralitzat i publicoprivat, ideat pel PP. Lucena ha repassat les bones dades econòmiques i de gestió dels aeroports espanyols. En aquest context, s'ha preguntat "per què algunes persones insisteixen a qüestionar els actius d'Aena, sol·liciten la transferència d'aeroports a les comunitats autònomes, demanen abaixar tarifes aeroportuàries amb criteris arbitraris o plantegen el desmantellament de l'actual marc regulador".
No es pot anar contra els accionistes
Tot plegat, en ple debat sobre la gestió catalana del Prat, pactat entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa. La posició de màxims dels independentistes és segregar els aeroports catalans per gestionar-los directament des de Catalunya, però l'acord entre socialistes i republicans es limita a guanyar capacitat d'influència en la presa de decisions. Cap de les dues coses, però, és viable. "Hi ha qui es pensa que l'Estat pot fer el que vulgui, perquè té el 51% de les accions, però hi ha com a límit allò que perjudica objectivament Aena", ha afirmat. I ho ha concretat més: "Transferir aeroports a tercers o la cessió de parcel·les de gestió dels aeroports com a resultat d'acords polítics, per molt que un govern ho volgués imposar, seria nul de ple dret". Per què? Perquè aniria en contra, diu Lucena, dels mateixos interessos d'Aena i els seus accionistes.
El 49% dels accionistes privats -18.000 milions d'euros segons la capitalització d'avui- utilitzaria "tots els mitjans jurídics al seu abast" per impedir-ho. Lucena ha dit que l'objectiu del consell d'administració d'Aena és protegir el valor patrimonial -i el Prat és la joia de la corona, malgrat que no es detallin concretament els beneficis econòmics que genera- i no fer-ho tindria conseqüències legals. En un discurs en què també hi ha hagut retrets a les aerolínies, a qui ha acusat de tenir més beneficis a costa dels diners d'Aena, el conseller delegat s'ha tret de sobre la responsabilitat sobre el problema del turisme -els aeroports d'Aena van tenir 321,5 milions de passatgers l'any passat- o sobre les persones sense llar que, en alguns casos, busquen en els aeroports un sostre per passar la nit.
Volar més i contaminar menys
En un auditori amb ministres com Jordi Hereu, l'expresidenta del Congrés Meritxell Batet, noms importants del món empresarial i els líders dels sindicats majoritaris, el ministre, Puente ha definit Lucena com un dels millors "gestors i intel·lectuals" del país, "compromès" políticament i "implicat" en el debat públic. El ministre de Transports ha defensat que cal "volar més" però "contaminar menys", i ha celebrat les bones xifres econòmiques i de passatgers dels aeroports d'Aena. "Espanya és el país europeu amb més trànsit aeri, i part d'aquest mèrit és de Lucena", ha reblat.