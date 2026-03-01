Els pressupostos desgelen les relacions entre el Govern i Foment

Els darrers mesos no han estat fàcils en les relacions entre el Govern Illa i la patronal Foment del Treball. La crítica del líder empresarial Josep Sánchez Llibre a l’acord de finançament va provocar gairebé una ruptura entre el president de la Generalitat i i el màxim dirigent de Foment. La crisi de Rodalies no va contribuir a millorar el clima. De fet, la patronal va reaccionar al caos ferroviari amb l’anunci d’una Comissió sobre la Mobilitat que es va presentar en un to dur sobre la gestió de les administracions públiques en infraestructures. El debat pressupostari, en canvi, ha canviat les coses. Govern i Foment acosten posicions, segons ha pogut saber Nació.
Des de Foment sempre s’ha defensat la necessitat de disposar de comptes públics i no haver de recórrer a la pròrroga pressupostària. Aquesta ha estat una posició inalterable en el discurs patronal. Sánchez Llibre ha repetit en les seves intervencions que calen pressupsotos, encara que aquests no siguin com els que voldria l’empresariat. I ha apuntat cap a on es trobarien els principals aspectes discrepants, en especial la política fiscal.
Ara que l’escenari d’un acord pressupostari entre el PSC i els seus socis sembla allunyar-se, Foment del Treball és vist a Palau com un aliat i això ha fet que la interlocució entre el president Salvador Illa i la cúpula patronal s’hagin engreixat. El que potser no farà la coincidència en les polítiques ho pot fer la conveniència de prioritzar uns pressupsotos que es veuen com una urgència de país.
Veus coneixedores asseguren que el to torna a ser cordial entre el president de la Generalitat i el de Foment. A Palau valoren que en aquests moments Sánchez Llibre s’activi en favor de l’aprovació dels pressupostos. I, de fet, els contactes de la patronal amb els partits majoritaris, en especial ERC i Junts, estan sent intensos aquests dies. Foment del Treball creu que s’ha d’enviar un senyal potent d’estabilitat a la societat i no hi ha un missatge millor per això que tirar endavant els comptes públics. El desgavell de Rodalies ha fet encara més necessària aquesta conveniència.
Aquest dilluns, Foment del Treball reuneix la seva assemblea general. El contingut i també el to del discurs que farà el president de l’organització patronal seran llegits amb cura en la classe política. La irritació en l’entorn de Palau per les discrepàncies expressades per Foment sobre el finançament havien fet que des de l’executiu s’elogiés expressament la resta d’entitats econòmiques, amb Pimec al davant, pel seu discurs més suau envers l’acord de finançament. Ara sembla que la realpolitik torna a acostar Govern i Foment.