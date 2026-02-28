Els Comuns insten ERC i el PSC a pactar els pressupostos per garantir «avenços socials» a Catalunya

El ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha apel·lat ERC i el PSC perquè facilitin l'aprovació dels pressupostos. "Fem possibles els pressupostos de les esquerres que tant hem lluitat els Comuns, amb mesures concretes per millorar la vida dels ciutadans", ha defensat. Urtasun ha qualificat de "gran acord" el pacte pressupostari assolit entre els Comuns i el Govern i ha reivindicat el paper del seu espai en la negociació dels comptes.
D'altra banda, ha carregat contra Junts per Catalunya per haver tombat l'escut social al Congrés. Els ha acusat d'actuar amb la voluntat de "castigar el govern" i d'haver acabat perjudicant "milers de famílies". "És l'exemple de mala política", ha conclòs.
"Estem davant d'un gran acord pressupostari que permetrà avenços concrets per als nostres ciutadans". Així ha defensat, durant el Consell Nacional dels Comuns, el ministre de Cultura i dirigent del partit, Ernest Urtasun, l'acord assolit entre la seva formació i el Govern. Urtasun ha reclamat "responsabilitat" a ERC i al PSC per facilitar-ne l'aprovació i fer possibles uns comptes que, segons ha dit, responen a les necessitats de la majoria social.
En relació amb el contingut dels pressupostos, ha destacat el rècord d'inversió en habitatge, amb més de 1.250 milions d'euros, així com mesures per regular les compres especulatives. També ha subratllat l'acceleració del traspàs de l'R1, l'impuls al transport públic, una partida de 21 milions d'euros per al bus interurbà i l'ampliació de les beques menjador fins a cobrir el 30% de l'alumnat. A més, segons ha dit, els comptes fixen l'objectiu de reduir un 50% les llistes d'espera sanitàries.
D'altra banda, Urtasun ha carregat contra Junts per Catalunya per haver tombat l'escut social al Congrés amb els vots del Partit Popular i Vox. Segons el ministre, van votar "pensant a castigar el govern", però han acabat perjudicant "milers i milers de famílies" que no podran beneficiar-se de la moratòria de desnonaments o el bo elèctric, entre d'altres. "És l'exemple de mala política", ha afirmat.
Malgrat això, el dirigent dels Comuns ha enviat un missatge de "tranquil·litat i esperança" a les persones afectades i ha assegurat que l'executiu ja treballa per recuperar aquestes mesures per vies polítiques i jurídiques. "No deixarem ningú enrere", ha remarcat.
Durant la seva intervenció, Urtasun també ha tingut paraules de reconeixement per la vicepresidenta Yolanda Díaz, de qui ha destacat la tasca al capdavant del Ministeri de Treball amb iniciatives com els ERTO, l'augment del salari mínim fins als 1.221 euros i els acords amb els sindicats. Segons ha defensat, aquestes polítiques exemplifiquen "la bona política".