ERC planteja suspendre les llicències de comerços de «monocultiu turístic» a Barcelona

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha promès suspendre les llicències de comerços "de monocultiu turístic" com supermercats 24 hores si arriba a ser alcaldessa de Barcelona. Durant el congrés regional dels republicans que l'ha proclamat candidata a l'alcaldia de la ciutat aquest dissabte, també ha inclòs establiments com les "botigues de souvenirs i d'ungles". A més, ha assegurat que la suspensió arribarà fins a la "prohibició total".
Després d'unes primàries on era l'única candidata i va assolir el 72% dels suports de la militància, Alamany ha criticat els últims governs dels comuns i l'actual del PSC per la "política d'esdeveniments" en una cursa amb Madrid "que deshumanitza i despersonalitza" la ciutat.
Els comerços de barri, identitat barcelonina
Sobre la proposta de "suspendre" les llicències de comerços com els supermercats 24h, Alamany ha dit que la desaparició de comerços de barri és "un degoteig constant" i és "un senyal de la Barcelona que s'està perdent". Segons ella, aquest fenomen "és el veritable reemplaçament", i no el que diu l'extrema dreta, ja que quan tanca un local històric, "obre un brunch, una botiga d'ungles o de souvenirs".
Durant un discurs focalitzat en el turisme, ha apostat per destinar més recursos al menjador escolar de les famílies de Barcelona -aquest divendres el ple municipal va aprovar bonificar el 50% del cost del menjador escolar d'infantil i primària a proposta d'ERC-, i que això ho han de pagar "els turistes". En aquest sentit, ha aplaudit que dimecres s'aprovés al Parlament duplicar la taxa turística a partir de l'abril.
Segons ella, les eleccions municipals de l'any vinent aniran de veure "qui garanteix" que s'hi pugui viure a Barcelona i qui "preserva" allò que la ciutat ha estat. Alamany ha mencionat així algunes de les línies mestres de la formació de cara als comicis, dient que defensaran que Barcelona exerceixi de capital, que miri a la Mediterrània i que sigui "moderna, dinàmica i competitiva", però "a la catalana", on es pugui "viure plenament en català" i alhora permeti "arribar a final de mes" i trobar un lloc per viure.
"En el camí de construir una república catalana"
El president d'ERC, Oriol Junqueras, diu que el seu partit està "en el camí" de dotar el país de "recursos i competències" per acostar-lo a la independència. Durant una intervenció al congrés regional dels republicans que ha proclamat Elisenda Alamany com a candidata del partit a l'alcaldia de Barcelona, Junqueras ha dit que estan en procés de fer que tant la ciutat com Catalunya tinguin les "eines" per caminar cap als seus somnis que, segons ell, és "construir una república catalana".
El líder de la formació ha dit que a Barcelona tenen "l'ambició que no hi posen els altres" i que la ciutat i el país són "indestriables". També ha remarcat que ERC té "la sort, l'honor i l'orgull" de comptar amb Alamany al capdavant del projecte municipal.