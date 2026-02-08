Alamany supera la recollida d'avals i es converteix en la candidata d'ERC a Barcelona el 2027

Elisenda Alamany ja és oficialment la candidata d'ERC a Barcelona a les eleccions municipals de 2027. Alamany, l'única candidata que s'havia presentat a la recollida d'avals, ha rebut 427 suports i ha superat amb escreix la xifra necessària, 93 avals. El nombre de suports d'Alamany representa un 60% més dels que va recollir Maragall el 2023, que en va aconseguir 263.\r\n\r\nFonts properes a Alamany creuen que "és significatiu" que hi hagi hagut una xifra d'avals alta, més, tenint en compte que l'única candidata i que, per tant, el factor competitiu no ha existit. "Els resultats reforcen l'Elisenda com un lideratge sòlid i consolidat, que s'ha enfortit respecte abans de la recollida d'avals, entre la militància barcelonina", afirmen. Alamany també s'ha mostrat satisfeta per com ha anat la recollida, tant per la xifra com per la bona acollida que creu que ha tingut amb tothom que s'ha anat trobant. "És un bon punt de partida, un partit unit i amb unes enquestes que han generat optimisme", asseguren fonts pròximes a la candidata.\r\n