El llarg camí de la nova taxa turística culmina al Parlament

Enmig del xoc pels pressupostos, el Parlament viu aquest dimecres l'aprovació del primer gran acord del 2026. Els vots del PSC, ERC i els Comuns faran que, a partir de l'1 d'abril, Catalunya apliqui una nova taxa turística. Un pacte a tres bandes que s'ha fet esperar, ja que és una negociació que fa prop d'un any que s'allarga, però que un cop entri en vigor haurà d'implicar que es dupliqui la recaptació d'aquest impost que paguen els visitants a Catalunya. Un mecanisme que no existia abans del 2012 i que des de llavors ha estat objecte de debat. Ara, les implicacions del turisme de masses i especialment estranger, ha tornat a situar aquesta eina al centre polític.
L'augment d'aquesta taxa feia prop d'un any que es trobava en un laberint entre el Govern i el Parlament. El maig passat, el ple va rebutjar de manera imprevista que l'increment de la taxa turística s'ajornés fins a l'octubre (i, per tant, va avalar-ne l'entrada en vigor immediata). Això va obligar el Govern a aprovar un nou decret ajornant-la, amb l'argument de donar "seguretat jurídica" al sector. Aquell cop, els Comuns van llançar un salvavides a canvi de 60 milions en mesures per l'habitatge. D'aquesta manera, s'enviava l'increment de la taxa a l'octubre, després de les vacances d'estiu, però les converses no van avançar prou fins al gener, quan es va tancar l'acord definitiu PSC-ERC-Comuns. Això és el que canvia a partir de l'1 d'abril amb la nova taxa turística.
Increment progressiu de la taxa turística
La taxa turística serveix perquè els que s'allotgen a qualsevol establiment deixin una contraprestació a les arques públiques. La paguen els majors de 16 anys i té un topall de set dies. A partir d'una setmana, se'n queda exempt, tot i que és una estada poc habitual. Actualment, el preu del gravamen català oscil·la entre els 1,20 euros i els 6 euros per nit i persona, depenent del tipus d'allotjament i la zona. Ara, els imports van a l'alça i d'aquí a dos anys es duplicaran. Dit d'altra manera: si ara es recapten uns 100 milions d'euros anuals, la previsió dels tres grups és que el 2026 ja se'n recaptin 150 i que a partir del 2027 siguin uns 200 milions.
Setge als pisos turístics
Pràcticament totes les taxes turístiques es dupliquen amb una sola excepció: l'impost per als pisos turístics s'encareix encara més. Amb les taxes actuals, entrar en un pis turístic tenia un recàrrec diari de 2,25 euros a Barcelona i d'un euro a la resta de Catalunya. Ara, aquest impost serà de 4,5 euros a la capital catalana i de 2,5 euros a la resta del país. Més pressió als pisos turístics que, a Barcelona i a altres municipis metropolitans, haurien de tenir una vida relativament curta. Cal recordar que la Generalitat ha demanat als municipis que aclareixin què volen fer de cara al 2028. Barcelona ja ha anunciat que vol posar fi a l'activitat dels 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat, mentre que municipis metropolitans com l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs o Montcada i Reixac també tenen intenció de vetar-los.
Uns 50 milions en habitatge
Més enllà de l'augment en la recaptació, una de les claus de la nova taxa turística és on es destinaran els ingressos. La meitat de la recaptació la duu a terme la Generalitat i l'altra recau en els ajuntaments. Doncs bé, la meitat de la part que depèn de la Generalitat es destinarà a polítiques d'accés a l'habitatge, tal com havia pactat l'executiu amb els Comuns. Es tracta d'un 25% del total de la recaptació i el que equivaldria aproximadament a uns 50 milions d'euros, tot i que caldrà veure a què es destinen concretament aquests recursos. El 75% restant va al Fons de Foment del Turisme, la meitat pels municipis i l'altre per la Generalitat.
Llibertat als ajuntaments per aplicar el recàrrec municipal
La nova taxa també comporta una novetat per als ajuntaments. La figura del recàrrec municipal, que fins ara només podia aplicar Barcelona, s'amplia a tots els municipis del país, tal com reclamava ERC per trencar la uniformitat territorial, i amb plena autonomia. Així doncs, els consistoris poden marcar l'extra a la taxa turística que creguin convenient, sempre que no sigui superior als 4 euros o a l'import marcat per la Generalitat. A Barcelona, que ja cobra aquests 4 euros de màxim, a partir de l'abril es podrà augmentar fins als 8 euros. El consistori de la capital catalana ja havia acordat aquest increment d'un euro perquè el 2029 s'arribés als 8 euros. Tot plegat podria fer que s'arribés als 15 euros per dia, en el cas dels establiments més luxosos, i que es quedés en els 10 euros diaris en la franja més baixa.
Els ajuntaments també poden decidir si l'apliquen només a alguns tipus d'allotjaments, si ho fan durant tot l'any o en un període de temporada, o fins i tot si només ho fan en algunes zones. Per exemple, un municipi amb platja pot decidir que aplica un recàrrec municipal a la costa durant la temporada d'estiu o un de muntanya pot decidir fer-ho a tot el terme durant tot l'any. Què passa amb aquesta recaptació del recàrrec municipal? Doncs se la podran quedar els ajuntaments de manera íntegra i, en aquest cas, no hi haurà obligació de destinar-la al foment del turisme. Si un alcalde creu que cal destinar-ho a seguretat, ho podrà fer. Si un altre pensa que és millor posar-ho en neteja o en rehabilitació de carrers, també ho podrà fer.