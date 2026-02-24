Julio Iglesias demanda Yolanda Díaz per acusar-lo d’«abusos sexuals» i «esclavitud»

Julio Iglesias ha demandat Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, per haver-lo acusat públicament de sotmetre les seves treballadores a “abusos sexuals” i de tenir-les en una “situació d’esclavitud”. Segons ha avançat Okdiario, el seu advocat, José Antonio Choclán, insta la vicepresidenta a retirar aquestes afirmacions i, si no, presentarà una querella contra ella.
Els fets als quals fa referència l'advocat d'Iglesias és que el passat 13 de gener Díaz va compartir la xarxa social Bluesky una notícia sobre els fets que acabaven de sortir a la llum. En concret, el titular deia: "Extreballadores de les mansions de Julio Iglesias acusen el cantant d’agressions sexuals". “Testimonis esfereïdors (...) Abusos sexuals i una situació d’esclavitud amb una estructura de poder basada en l’agressió permanent”, hi va afegir.
A més, el representant legal del cantant assenyala que l'endemà la vicepresidenta va ser entrevistada en un programa de televisió on es van debatre les denúncies –que uns dies després la Fiscalia va decidir arxivar–. Segons l'acusació, Díaz va afirmar que les treballadores “es trobaven en una posició d’inferioritat extrema, extrema com a éssers humans, extrema com a treballadores de Julio Iglesias”. “La investigació que estem coneixent aquests dies fa esgarrifar, fa por; s’hi concentren totes les vulneracions dels drets humans contra dones”, va assegurar.
El document insisteix que "la demandada, alt càrrec públic de l’Estat, va transmetre a l’opinió pública, primer a través d’una xarxa social i després en un mitjà televisiu, clars prejudicis de culpabilitat contra Iglesias". Per això, el cantant demana que Díaz “reconegui el caràcter greument injuriós i calumniós de les seves manifestacions”, que admeti que s’ha produït “un judici paral·lel indegut” per part d’una autoritat pública extrajudicial i que les seves afirmacions han lesionat l’honor, la imatge i la reputació social del cantant.
"Les dones ja no callem"
Poca estona després que s'hagi fet pública la notícia, Díaz ha compartit l'article publicat per elDiario.es i ha assegurat que defensa les dones treballadores "davant de qualsevol qui en vulneri la integritat i els drets". "No deixaré de fer-ho. Amb denúncies o sense, les dones ja no callem", ha insistit.
Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos. www.eldiario.es/politica/jul...
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 24 de febrero de 2026, 16:48
