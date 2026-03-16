Som Habitatge alerta que la regulació del lloguer de temporada té articles inconstitucionals

La Unió de Propietaris de Catalunya - Som Habitatge ha elaborat dos estudis jurídics en què evidencien algunes escletxes de la nova regulació dels lloguers de temporada, un dels aspectes més claus en la crisi habitacional que viu Catalunya. L'agrupació de propietaris del país apunta que la nova normativa té alguns articles inconstitucionals, ja que "col·lideixen" amb drets fonamentals en punts com ara el cos d’inspectors urbanístics o el règim sancionador. En detall, els estudis apunten que a norma aprovada al desembre equipara a la pràctica “elements claus” del lloguer residencial al de temporada i el d’habitacions, fet que és “incorrecte per definició”. “Que una llei estableixi que els lloguers de temporada i d'habitacions són com els d’habitatge és incorrecte per definició”, ha dit el catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre. Uns aspectes que, des del seu punt de vista, "emparen i legalitzen" situacions d'infrahabitatge.
L'entitat avisa que, a causa d'aquestes escletxes legals en la conformació de la normativa, la regulació del lloguer de temporada podria caure al Tribunal Constitucional. És per això que des de Som Habitatge anuncien que posaran a disposició de les diferents formacions parlamentàries els seus estudis per tal de polir els serrells de la normativa i aconseguir que superi el sedàs judicial. També els posaran a disposició del Partit Popular, que ja va anunciar que impugnaria la regulació avalada pel Parlament a finals de l'any passat. L'agrupació de propietaris també demana “rigor a l’hora de fer les lleis” i insta a afavorir que es pugui construir més perquè el mercat de lloguer funcioni en lloc de “regular en contra dels propietaris i dels inversors com està passant fins ara”.
El contingut dels informes
Per una banda, el primer informe revela “problemes d’inconstitucionalitat greus” des del punt de vista del dret civil per incompatibilitat jurídica i tècnica i per equiparació amb les residències habituals. Segons detalla Sergio Nasarre, les habitacions i els pisos que es lloguen temporalment no entren dins del concepte d’habitatge de la legislació internacional o estatal perquè no són arrendaments estables i perquè, en teoria, el llogater ha de tenir una alternativa on viure: "Si algun propietari allotja en un habitatge temporal tot i saber que no tens una alternativa habitacional és frau de llei”, argumenta el catedràtic de dret civil. Tenint en compte aquests arguments, l'informe conclou que la normativa aprovada per la cambra catalana “no respecta les regles que dona la Constitució perquè es pugui limitar la propietat privada” a través de l’article 6,4 del Codi Civil.
Per altra banda, el segon informe, que també troba forats en la legislació, se centra en el punt de vista del dret administratiu. Critica elements com el cos d’inspectors urbanístics pactat entre el Govern i els Comuns que els dota “d'amplis poders”, com ara entrar a domicilis i adoptar mesures cautelars sense que la llei determini que han de ser funcionaris o quina capacitat tècnica han de tenir. Uns "poders" que els experts alerten que són anticonstitucionals: “Aquestes persones poden entrar al domicili sense manament judicial. Això és inconstitucional”, afirma el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona Joan Manuel Trayter. Segons els experts que han elaborat els informes, aquestes escletxes de la normativa poden provocar que el règim sancionador "quedi en paper mullat".