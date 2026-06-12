Barcelona construirà 120 pisos públics, equipaments i oficines davant de la Torre Glòries

Barcelona preveu construir 120 habitatges públics protegits de lloguer, equipaments comunitaris i oficines als terrenys situats davant de la Torre Glòries, a la confluència de l'avinguda Diagonal amb la Gran Via i el carrer de Ciutat de Granada. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimarts un acord amb el Consorci de la Zona Franca que permetrà desencallar una operació urbanística pendent des de fa més de vint anys.
El projecte ocuparà una parcel·la de més de 5.600 metres quadrats on inicialment s'havia previst construir l'edifici Ona, una iniciativa que mai va arribar a materialitzar-se. Ara, però, es descarta la construcció d'una gran torre i s'aposta per diversos edificis amb usos diferenciats. De fet, els equipaments, segons ha avançat Collboni, comptaran amb un auditori, un poliesportiu i la Biblioteca del Clot, tot i que la definició final es consensuarà amb les entitats veïnals de l'entorn.
La proposta contempla un sostre mínim de 35.000 metres quadrats: uns 10.000 es destinaran a habitatge públic, 20.000 a oficines i 5.000 a equipaments comunitaris. Segons ha explicat l'alcalde, la prioritat serà construir primer els habitatges, que haurien de ser la primera peça a entrar en funcionament. Posteriorment s'executaran els equipaments i els espais destinats a activitat econòmica.
Inversió de 90 milions d'euros
"Hem de veure les solucions que proposen els arquitectes", ha afirmat Collboni, que ha insistit que serà el jurat qui determinarà la millor proposta per a aquest espai estratègic de la ciutat. Per la seva banda, el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha defensat que els futurs edificis seran "bonics" i "útils" i ha reivindicat la qualitat arquitectònica del projecte.
L'actuació serà possible gràcies a una inversió de 90 milions d'euros del Consorci de la Zona Franca. El model acordat estableix que el Consorci assumirà el finançament inicial de les obres i que l'Ajuntament retornarà la inversió de manera progressiva a través de cànons. Collboni ha defensat que aquesta fórmula permet al consistori evitar un gran desemborsament inicial i destinar recursos municipals a altres projectes. El calendari preveu iniciar la redacció del projecte durant el 2027 i començar les obres entre finals del 2028 i principis del 2029.
Nova residència i rehabilitació de la Farinera del Clot
L'alcalde també ha aprofitat la presentació per anunciar una inversió d'un milió d'euros per rehabilitar la Farinera del Clot, del qual ja s'està redactant el projecte executiu. A més, ha confirmat la construcció d'una nova residència per a gent gran en un solar situat entre la Gran Via i la Meridiana, que tindrà prop d'un centenar de places i serà executat per l'Ajuntament, mentre que la Generalitat assumirà la seva gestió.