Barcelona tindrà espais dedicats a Benet i Jornet, Isabel Clara-Simó i Teresa Pàmies

El dramaturg Josep Maria Benet i Jornet tindrà uns jardins amb el seu nom al districte de Sant Martí, mentre que l'escriptora Isabel Clara-Simó tindrà un passatge a l'Eixample i Teresa Pàmies, un carrer a Sants-Monjuïc. Són algunes de les propostes aprovades a la segona ponència de nomenclàtor del 2026 de l'Ajuntament, que ha donat el vistiplau a 30 nous espais: 18 per a figures masculines i 12, per a femenines.
Els jardins de Josep Maria Benet i Jornet estaran entre el carrer de Tànger i el carrer de Pamplona, davant del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), per reconèixer la figura d’un dels dramaturgs més destacats del teatre català contemporani i un dels més influents de la seva generació. "La seva trajectòria literària es caracteritza per un compromís profund amb la realitat social i humana, amb una obra de gran sensibilitat i qualitat artística", destaquen des del consistori.
El passatge Isabel Clara-Simó, en canvi, se situarà al barri de La Dreta de l’Eixample, entre el carrer de Roger de Flor i els Jardins d’Agustí Centelles. La proposta de reconeixement la va fer arribar la Casa de València a Barcelona, per reconèixer una figura clau de la literatura catalana contemporània, compromesa amb la llengua i el feminisme.
Al districte de Sants-Montjuïc, a La Marina de Port, es dedicarà un carrer a Teresa Pàmies, en un nou espai entre el carrer dels Ferrocarrils Catalans i el camí de Can Clos. D'aquesta manera, l'Ajuntament valora el seu compromís antifranquista i la seva obra literària vinculada a l’exili.
Els altres noms nous dels carrers i places de Barcelona
Més enllà d'aquestes tres figures, Barcelona també incorporarà espais dedicats a l'escriptora Anna Maria Moix, a artistes com Aurèlia Muñoz o la poeta Bronisława Wajs "Papusza", així com a figures com la del cantautor Luis Eduardo Aute, l’activista i polític Juanjo Ferreiro Suárez o l’arquitecte i urbanista Joan Antoni Solans.
A més, la segona ponència de nomenclàtor de l'any també ha servit per donar ubicació definitiva a denominacions ja aprovades amb anterioritat, com els reconeixements a l’escultor Josep Maria Subirachs, a l’artista Manolo Hugué i al dibuixant Víctor Mora, amb una plaça dedicada al Capitán Trueno.