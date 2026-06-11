Els metges que van atendre el nadó maltractat diuen al jutjat que no havien vist mai lesions tan greus

Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el març passat el nadó de sis setmanes amb importants lesions han assegurat aquest dijous al jutjat que investiga els seus pares que les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte, i no accidentalment. A més, han dit que el nen tenia les lesions a l'anus més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que fa molts anys que es dediquen a visitar nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria, segons fonts jurídiques.
El magistrat de Barcelona especialitzat en violència a menors ha pres declaració a quatre sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per diversos centres sanitaris. Una pediatra de guàrdia, la coordinadora de la unitat de maltractaments i un cirurgià abdominal han ratificat que les lesions que tenia el nen al cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta.
Segons els metges, les lesions anals, consistents en diverses fissures internes, no es van poder produir per l'excessiva mida de les defecacions, com apuntaven els pares inicialment, sinó per la introducció d'algun element. Han descartat que fossin lesions accidentals per estimulació anal amb el dit per facilitar la defecació, sinó que hi hauria hagut certa intencionalitat de causar mal, fins i tot, més d'una vegada.
Lesions als fèmurs per sacseig
Sobre les lesions als dos fèmurs, els metges han pràcticament descartat que poguessin ser accidentals, com per exemple si se li havia enganxat una cama entre els barrots del bressol, com apunten les defenses. De fet, han dit que el més probable és que les lesions fossin provocades per retorciment i estirament. A més, aquestes fractures dels fèmurs podrien haver estellat l'os, que a la vegada podria haver esquinçat l'artèria femoral, cosa que li podria haver causat la mort al nadó. Aquest risc va impedir el primer dia de visita al Vall d'Hebron poder-li obrir les cames i veure les lesions anals amb claredat.
Igualment, han descartat que un hematoma a l'escrot del nadó fos per culpa d'una bossa d'orina que li haurien enganxat malament a l'hospital del Mar. Unes altres lesions als caps dels fèmurs es podrien haver causat per sacseig. De fet, el mateix sacseig hauria pogut produir les fractures a les costelles i les lesions neuronals. Respecte d'aquestes últimes, els metges encara no saben si li comportaran seqüeles més endavant. Finalment, un hematoma a la galta han descartat també que fos per un pessic afectuós massa fort.
Paral·lelament, uns sanitaris han dit que van veure la mare nerviosa i angoixada per l'estat del seu fill, mentre uns altres la van veure desubicada o absent. Tots han coincidit que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer.
La mare volia el pare "fora de casa" per no tractar bé el nadó
Aquest dimecres van declarar també com a testimonis companyes de feina de la mare, infermeres de la Vall d'Hebron com ella, que van dir que la dona els havia dit per whatsapp que s'havia plantejat "fer fora de casa" el marit per com tractava el fill. Per aquest divendres està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. La setmana que ve, la defensa del pare demanarà que el deixin en llibertat, ja que ja haurà passat el risc de possible influència sobre els testimonis principals, principal motiu per mantenir-lo a presó per part de l'Audiència.
A més, les dues defenses probablement demanaran que els dos investigats tornin a declarar al jutjat per ampliar la seva declaració inicial. El jutjat està pendent de rebre el bolcat dels dos telèfons mòbils dels investigats, per veure més missatges, i també d'una prova per comprovar si hi havia restes biològiques humanes a l'anus del nadó. D'aquí a pocs dies està previst que els dos investigats siguin entrevistats per pèrits psiquiàtrics.