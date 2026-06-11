Un estudi del Port de Barcelona conclou que el turisme de creuers «no explica» la pressió turística de la ciutat

En ple debat sobre la pressió turística dels creuers i setmanes després que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciés la "pretensió de reduir a zero" les escales de creuers, un estudi del Port de Barcelona assegura que el turisme de creuers "no explica en cap cas la pressió turística estructural" de la ciutat. L'anàlisi que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) i la Universitat de Girona apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris i que, per tant, el seu pes és "reduït" dins del conjunt de visitants.
Els creueristes representen de mitjana el 2,5% del total de turistes de Barcelona i, segons es mostra al document, hi ha una "baixa coincidència" entre els pics de visitants, que es concentren en temporada alta, i flux més elevat de creueristes. L'estudi exclou els residents i els visitants provinents d'altres zones de l'àrea metropolitana. En canvi, sí que comptabilitza residents de fora de la zona de Barcelona que visiten puntualment la capital catalana. És a dir, l'estudi no se centra únicament en els turistes internacionals. Les dades que ha aportat Telefónica Tech s'han recollit a partir de les antenes mòbils.
L'autor de l'estudi, el doctor Josep Maria Espinet, ha remarcat que la "saturació" de Barcelona es deu a "dinàmiques complexes i multicausals" i que la concentració de creueristes és "puntual, localitzada i limitada en el temps". Així mateix, ha assegurat que els patrons de visita dels creueristes "no coincideixen" amb els de la resta de visitants de la ciutat. L'autor de l'estudi ha conclòs que cal promoure la "gestió anticipada" de fluxos turístics, tenint en compte que la xifra d'arribada de creueristes se sap entre 12 i 24 mesos vista; i "actuar de forma selectiva" en els moments de més afluència, en comptes de prendre "mesures generalitzades" sobre el conjunt del sistema turístic.
Segons ha apuntat, el 97,5% del total de turistes restants el conformen excursionistes i visitants allotjats a la ciutat. L'anàlisi es basa en dades del 2024 i per mesos detalla que entre maig i octubre el pes dels turistes supera el 3%. El maig, l'agost i el setembre són els mesos amb més afluència, amb un 3,5% del total de turistes de la ciutat. El mínim és al febrer (0,8%), gener (1,1%) i desembre (1,2%). El document també apunta que el 90% dels creueristes de trànsit vista la ciutat durant unes hores, de mitjana unes 5,7.
En la presentació de l'estudi també hi ha intervingut el director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA, per les seves sigles en anglès) a l'Estat, Alfredo Serrano, que ha ressaltat l'aportació que fan els creuers a la ciutat. Al seu torn, la cap de creuers del Port de Barcelona, Mar Pérez, ha indicat que aquest dijous han traslladat aquest estudi a l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de "gestionar millor" els fluxos de creueristes.
Ho ha fet en el marc del Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers, que han reactivat aquest dijous després de la seva creació el juliol passat. En aquest hi ha participat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal; i el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, entre altres.