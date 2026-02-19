Inversió milionària de Barcelona per donar a conèixer Catalunya i els productes del país al turisme

Només un 8,8% dels turistes que dormen a Barcelona fan excursions fora de la ciutat, i d’entre aquests la gran majoria ho fa sense sortir de la demarcació. Una dinàmica que l'Ajuntament vol canviar amb el programa 'Barcelona Capital'. Una iniciativa impulsada pel grup municipal d’ERC i amb un milió d'euros de pressupost per tal de millorar la connexió dels i les turistes que pernocten a la ciutat amb el conjunt de Catalunya.
El programa, que té diferents projectes i que desenvoluparà tècnicament el Consorci Turisme de Barcelona, pretén fer créixer el coneixement que tenen les persones que visiten la capital dels productes gastronòmics i enològics del territori. El perfil d’aquests turistes és sobretot el d’una persona de més de 55 anys que prové dels Estats Units o de França i que viatja per motius personals més que no pas d’oci o professionals, tal com remarca l'Ajuntament.
La iniciativa comptarà amb tres projectes diferenciats que es desenvoluparan de manera simultània. Es difondrà amb la nova plataforma web ‘This is Barcelona’, es crearà un catàleg d’excursions des de la ciutat a diferents punts del territori català. Aquestes propostes es basaran en criteris de qualitat, dispersió territorial i diversitat temàtica i seran preparades i treballades amb els diversos patronats turístics arreu del territori.
Per últim, i com a element complementari, en aquesta primera edició es vol desenvolupar una estratègia concreta per a la promoció del vi i l’oli enfocada principalment al turisme professional i l’anomenat sector MICE (acrònim en anglès de Meetings, Incentives, Conferences i Exhibitions) que visita la ciutat.
Autoritats
El tinent d’alcaldia d’Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona, Jordi Valls; la presidenta del grup d’ERC, Elisenda Alamany, i el director general del Consorci de Turisme, Mateu Hernández, han presentat el projecte 'Barcelona capital', amb un acte al Balcó Gastronòmic del Port Olímpic, aquest dijous.