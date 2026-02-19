La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències: «Una família, una casa»

La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències. Així ho ha afirmat aquest dijous la diputada Laure Vega en una atenció als mitjans després de saber que el Govern i els Comuns han arribat a un acord en matèria de compres especulatives que sí que permet comprar, excepcionalment, una única segona residència si aquesta es troba en municipi diferent de l'habitual. Vega ha explicat que la seva proposició de llei defensa que la compra d'habitatges només ha de poder ser per ús residencial i ha assegurat que "el fenomen de terceres, quartes i cinquenes residències tancades la major part de l'any s'ha d'acabar". "Una família, un habitatge", ha reivindicat la diputada. L'acord rubricat entre el Govern i els Comuns permet, de manera "excepcional", la compra d'una "única segona residència" en un municipi diferent de l'habitatge habitual. La CUP ha criticat aquesta mesura i ha assegurat que "no es poden continuar comprant cases en municipis on pràcticament no viu ningú". De fet, Vega ha admès que en zones com la Cerdanya "hi ha més segones residències que cases d'ús residencial" i que això "expulsa" la gent dels seus municipis.\r\n