Sánchez vol tipificar el delicte d'«amplificació algorítmica» contra les xarxes socials

El govern espanyol prepara la tipificació del nou delicte “d’amplificació algorítmica” contra les xarxes socials que dissenyin sistemes per amplificar missatges d’odi i aquest dimecres ha anunciat la creació d’una eina per mesurar la presència d'aquests discursos a les plataformes que operen a l’Estat. És una de les cinc mesures avançades el passat 3 de febrer, quan Pedro Sánchez va anunciar la intenció del govern espanyol de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys.
El sistema de medició sistemàtica, batejat com HODIO (Huella del Odio y la Polarización), dependrà de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia i quantificarà i farà públic l’impacte d’aquests continguts perquè els ciutadans siguin conscients de quines plataformes no els combaten. Sánchez ho ha explicat en una intervenció al primer Fòrum contra l’Odi, on ha defensat novament la necessitat d’introduir més transparència en el funcionament de les xarxes socials.
L’eina HODIO, ha dit, permetrà mesurar “de manera sistemàtica la presència, l’evolució, l’amplificació i l’impacte” dels discursos d’odi a les plataformes digitals utilitzades a Espanya. En aquest sentit, Sánchez ha comparat l’eina amb la petjada de carboni, que mesura l’impacte ambiental d’una activitat. “Volem començar també a parlar de la petjada de l’odi per impedir l’impacte social i democràtic que aquests discursos estan generant en la convivència”, ha afirmat.
El president de Junts, Carles Puigdemont, s'ha referit a la mesura del govern espanyol precisament en un missatge a X en què ha preguntat a Sánchez si les piulades "d'alts càrrecs del Govern del PSC contra l'independentisme" eren culpa d'Elon Musk. "Aquell teu company de partit que ens volia 'desinfectar' ho feia per culpa de l'algoritme?", ha reblat. Puigdemont ha titllat la proposta de "comèdia" i ha defensat que l'odi "no neix a les xarxes socials", sinó "al cor i al cap dels odiadors".
Els resultats de la "petjada de l’odi" seran públics
Segons Sánchez, els resultats de les anàlisis de l'eina HODIO seran públics perquè els ciutadans puguin identificar quines plataformes actuen contra aquests continguts i quines no. “Quan alguna cosa es mesura deixa de ser invisible”, ha defensat el president espanyol, que ha assegurat que l’objectiu és “treure l’odi de l’ombra, fer-lo visible i exigir responsabilitats”.
Durant la seva intervenció, Sánchez ha tornat a criticar els magnats de les xarxes socials que impulsen un “espai sense regles”, i ha advertit que hauran de retre comptes públicament pels continguts d’odi que permetin difondre. A més, ha insistit que l’executiu planteja establir responsabilitat penal per als responsables legals de les plataformes quan no retirin continguts il·lícits.