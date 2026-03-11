El Govern referma el compromís «ineludible» amb el Hard Rock

La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat que el Govern té un compromís "ineludible" amb el projecte de Hard Rock. En el marc d'una interpel·lació del PPC al ple del Parlament, Romero ha dit que cal esperar que hi hagi els informes ambientals i que espera que s'aprovi el Pla Director Urbanístic. "Hi estem treballant, no es pot prevaricar i seguim els tràmits i els processos", ha afegit. Segons la consellera, també cal veure quina és la decisió dels inversors tenint en compte que el Govern va canviar la fiscalitat del joc. "Hem de veure quines són les seves intencions", ha conclòs.\r\n