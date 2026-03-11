Dos detinguts per ciberassetjar Ione Belarra a través de missatges en Instagram

La Policia Nacional ha detingut dues persones en el marc d'una recerca per amenaces i ciberassetjament contra la secretària general de Podemos, Ione Belarra, a través de missatges privats en la xarxa social Instagram.Els detencions s'han realitzat a Toledo, on ha estat arrestat un home de 49 anys amb antecedents policials, i a Xirivella (València), amb un segon detingut de 30 anys, en aquest cas sense antecedents, segons han informat a Europa Press fonts policials.\r\n\r\nLa recerca l'ha dut a terme agents especialitzats en ciberassetjaments destinats en la Brigada Provincial d'Informació de Madrid. Un dels investigats hauria remès més de 300 missatges amb contingut vexatori, així com missatges amb caràcter intimidatori i amenaçador a la parlamentària, fets que van motivar la seva denúncia i l'obertura de diligències per a esclarir el seu origen.\r\n