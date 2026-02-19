ERC es fa seva la proposta de vincular la regularització de migrants amb el català

ERC ha anunciat un acord amb el govern espanyo perquè la regularització de migrants pactada amb Podem estigui vinculada al coneixement del català. Concretament, els republicans han acordat introduir al decret de regularització extraordinària que les persones implicades hagin d'acreditar el coneixement de la llengua catalana en la revisió posterior del permís de residència, un any després. Cal recordar que aquest mateix dimecres el Govern va anunciar una esmena molt similar que plantejaria al govern espanyol. Fonts republicanes consultades per Nació es fan seva la proposta, ja que detallen que fa temps que la treballen amb l'executiu estatal i entenen que l'esmena del Govern queda integrada en aquest pacte amb el govern espanyol. Sigui com sigui, i a falta de determinar els detalls de com s'aplica i es regula, els aproximadament 150.000 migrants que seran regularitzats a Catalunya hauran d'acreditar un mínim de coneixement del català si, un any després, volen renovar el permís de residència. Informa Lluís Girona.\r\n