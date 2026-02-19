Salvador Illa té una mica més a prop els pressupostos des d'aquest dijous. El president de la Generalitat ha signat el primer dels acords que necessita per aprovar els comptes, amb els Comuns, i ara ja pot centrar-se a convèncer ERC. Han estat tot just dues setmanes de negociació amb la formació de Jéssica Albiach amb la prohibició de la compra especulativa com a principal escull. La mesura, finalment, ha quedat diluïda respecte de les intencions inicials. Sigui com sigui, aquest acord posa encara més pressió sobre els republicans, un pressing dels socialistes que ja fa uns dies que s'ha incrementat. Malgrat tot, a Calàbria insisteixen que la negociació pels comptes encara és llunyana. Hi ha dues línies vermelles, una està pràcticament tancada, però l'altra presenta encara molts problemes.
En la carpeta en la qual hi ha avenços notoris és en el consorci d'inversions. Fonts d'ERC constaten que hi ha un acord polític "molt tancat" per a la creació d'aquest òrgan que ha de garantir que s'executin les inversions que l'Estat pressuposta a Catalunya. Ara bé, no n'hi ha prou per negociar els comptes. L'altra carpeta, la del traspàs de l'IRPF, continua amb les negociacions estancades. El canvi d'estratègia d'ERC de retirar la proposició de llei i negociar esmenes no fructifica per ara. El Ministeri d'Hisenda dona per fet que no caldrà un acord sobre el tribut perquè Illa pugui tenir comptes, però els republicans insisteixen en tot el contrari. Mentrestant, el PSC espera bones noves d'una negociació que, ara sí, passa a estar pràcticament monopolitzada pels equips negociadors del govern espanyol i dels republicans.
El consorci d'inversions, pràcticament tancat
El consorci d'inversions, un acord per a la investidura d'Illa, s'ha posat en el centre de les negociacions entre ERC i el govern espanyol arran de la crisi a Rodalies. Totes dues parts, i també la Generalitat, han constatat que gran part del desgavell és per la falta de compliment de les inversions promeses i que aquest nou instrument les pot accelerar. Illa, que es va mostrar "orgullós" dels acords signats en l'entrevista a TV3 en el seu retorn després de la baixa, va reivindicar la necessitat del consorci. A diferència de l'IRPF, el Ministeri d'Hisenda s'ha posat de cara amb la qüestió del consorci -"hi ha més sintonia", diuen fonts d'Hisenda- i en pocs dies s'ha arribat a un acord polític "molt tancat", segons expliquen des d'ERC. "El consorci va bé", afegeixen des del Ministeri de Transports. Hi ha un acord per crear-lo, però concretar la proposició de llei per posar-lo en marxa.
En aquest sentit, aquest dijous s'ha produït una reunió "de base tècnica" entre el portaveu d'ERC, Isaac Albert, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, per llimar aspectes procedimentals o vinculats als estatuts del nou òrgan. Fonts republicanes refreden la imminència de l'acord definitiu i recorden que la proposició de llei s'ha de treballar abans de portar-la al Congrés. Per altra banda, fonts de Transports confirmen que l'únic pas que falta és que ERC presenti la proposició de llei a la cambra espanyola. Tant des d'Hisenda com des del Ministeri de Transports, responsable de la majoria d'inversions a Catalunya, fa dies que s'exhibeix optimisme amb la qüestió del consorci i fins i tot la situen com el detonant definitiu perquè els republicans negociïn els comptes d'Illa.
ERC resisteix la pressió per aparcar l'IRPF
En les files socialistes hi havia cert optimisme de poder accelerar els pressupostos després que ERC retirés la proposició de llei sobre l'IRPF al Congrés. També alguns dirigents de Junts, a través de xarxes, insinuaven una nova rendició dels republicans cap a Sánchez. Per això, dilluns va sortir Oriol Junqueras en roda de premsa a aclarir que el consorci d'inversions no substituïa la recaptació de l'IRPF i que tots dos eren imprescindibles per negociar els comptes d'Illa. Malgrat el pressing dels últims dies, fonts republicanes insisteixen a dir que mantenen la postura i que no aparcaran l'exigència de l'IRPF, a risc de perdre la bala dels pressupostos en un futur. ERC ha canviat l'estratègia i ha optat per introduir esmenes pactades amb el PSOE sobre l'IRPF al paquet del finançament, però el partit assegura que les negociacions continuen estancades. "No hi ha acord", diuen des d'Hisenda.
Com s'ha de plasmar el compromís socialista amb el traspàs de l'IRPF? "Necessitem desencallar i que hi hagi vies transitables per poder recaptar-lo", apunta una font consultada d'ERC, que insisteix que és el PSOE a qui li toca moure fitxa. Junqueras remarcava aquest dilluns en roda de premsa que és Sánchez qui ha de demostrar que té interès en el fet que Illa tingui pressupostos. Les esmenes presentades per ERC són molt similars a la proposició de llei retirada del Congrés i, per tant, els recels del Ministeri d'Hisenda i particularment de Maria Jesús Montero, continuen sent els mateixos. La posició del govern espanyol és la de la comissió bilateral: més presència de la Generalitat en la recaptació dels impostos en el marc d'una gestió en xarxa. És insuficient per als republicans, que incloure la cessió de l'IRPF en el paquet del nou finançament facilitaria que tots els grups parlamentaris necessaris donessin el seu "sí", des de Junts als socis de Sumar més discrepants fins ara.
Més pressing amb l'acord d'Illa amb els Comuns
Malgrat que la negociació amb els socis és independent, el Govern ha posat una mica més de pressió a ERC amb l'acord amb els Comuns. Illa ja té el primer "sí" i dibuixa uns comptes de marcat perfil social, com demanaven els Comuns, però que també serveixen per seduir ERC. Els d'Albiach han inclòs el traspàs de línies de Rodalies ja pactades amb ERC o l'execució de les inversions, independentment de si és amb encomanes de gestió o amb el consorci d'inversions. La prohibició de la compra especulativa, una mesura estrella dels Comuns, tampoc es veu amb mals ulls per part dels republicans, que hauran de donar el suport a la proposició de llei quan arribi al Parlament perquè acabi tirant endavant.
Amb els últims moviments, tothom ha ensenyat les seves cartes. El PSC es manté a l'expectativa, però comença a tenir pressa per aprovar uns pressupostos que ja sembla que aniran més enllà del 31 de març. Els Comuns, que han preparat una bateria d'anuncis per marcar el perfil propi en els comptes, ja han donat el "sí" i han advertit que vigilaran que els socialistes compleixin. I ERC resisteix perquè, en els compliments dels acords, Junqueras es juga la seva credibilitat. Tot plegat queda en mans d'un PSOE que sap que les concessions als republicans encara erosionen més la seva debilitat a l'Estat, però que ha de donar aire al principal puntal territorial, que no és altra que Illa. El desenllaç dels pressupostos catalans es decidirà des dels despatxos ministerials de Madrid.