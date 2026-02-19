Junts retreu al Govern que «compri els invents» dels Comuns en habitatge

Junts ha retret al Govern que "compri els invents" dels Comuns en matèria d'habitatge. Així ho ha expressat el portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, en una roda de premsa al Parlament aquest dijous després que l'executiu i el partit de Jéssica Albiach hagin segellat l'acord pels pressupostos un cop desencallada la mesura per prohibir la compra especulativa de pisos en zones tensionades. "El que pretenen és exportar el 'model Colau' a tot el país, i això no resoldrà el problema", ha lamentat Vergés, que ha deixat clar que aquesta proposta està "als antípodes" de la que planteja Junts. El portaveu també ha recriminat que l'executiu "va tard" perquè els pressupostos, segons ha dit, "havien d'entrar en vigor l'1 de gener". Verges ha admès que encara no han pogut llegir la lletra petita de l'acord, però ha avançat que no comparteixen la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. El portaveu ha assegurat que estan a favor de limitar les adquisicions dels fons voltor, però no les dels petits propietaris. "Cal fixar bé i donar seguretat jurídica al concepte de gran tenidor", ha remarcat.\r\n