Junqueras i Puigdemont es van reunir a Bèlgica per abordar el finançament

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont s'han reunit fa pocs dies a Bèlgica per parlar del finançament, en ple torcebraç entre ERC, que ha arribat a un acord amb el govern espanyol per tirar endavant un nou model, i Junts, que el rebutja i exigeix un concert econòmic. En una entrevista a la Cadena SER aquest dimecres a la nit, el president republicà ha explicat que també van parlar de la recaptació de l'IRPF i del servei de Rodalies.
Junqueras ha volgut rebaixar la dimensió de la trobada i l'ha emmarcat en la dinàmica habitual de mantenir el contacte amb les diverses formacions de l'arc parlamentari. "Parlar amb les diferents forces forma part de la meva feina i és la meva obligació", ha dit. Si bé, ERC necessita els vots de Junts per aprovar el nou model de finançament.
D'altra banda, preguntat per l'acte de Gabriel Rufián amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado per presentar la seva proposta d'unitat electoral de les esquerres al Congrés, Junqueras ha reiterat que està "molt d'acord en el fet que ERC es presenti a Catalunya, Bildu a Euskadi i a Navarra, el BNG a Galícia", alhora que ha expressat "tot el respecte a les formacions polítiques espanyoles" que, tal com defensa, són les que hauran de decidir de quina manera es presenten a les eleccions espanyoles.
Així, tot i que ha celebrat que cal construir propostes compartides, ha tornat a descartar la iniciativa del portaveu del seu partit a la cambra baixa espanyola, amb qui ha assegurat que parla molt sovint. "Entenc perfectament el que proposa", ha dit.
D'altra banda, Junqueras ha afirmat que la recaptació catalana de l'IRPF continua sent una condició sine qua non per a l'aprovació de pressupostos de la Generalitat i ha dit que el fet que ERC hagi retirat la llei per a la recaptació de l'IRPF que havia presentat al Congrés forma part de l'acció parlamentària del partit. "No renunciem a intentar apropar la responsabilitat fiscal a la societat i ens sembla que, com més a prop està la responsabilitat fiscal dels contribuents, millor", ha resolt.