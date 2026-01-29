El Parlament avala el nou model de finançament i rebutja el concert econòmic

El Parlament ha donat suport a la proposta de finançament pactada entre el govern espanyol i ERC. Ho ha fet a través de l'aprovació d'un punt d'una moció dels Comuns que reivindica el model acordat com a eina per "blindar els serveis públics, la sanitat i l'educació" del país. PSC, ERC i Comuns hi han votat a favor; Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana en contra; i la CUP s'ha abstingut. També sobre finançament, la cambra ha tornat a rebutjar un punt d'una moció de Junts que reclama el concert econòmic. En concret, els de Puigdemont proposen que aquesta fórmula s'apliqui a Catalunya mitjançant una llei específica que en reguli el funcionament i que estigui fora del marc de la LOFCA. La proposta del concert només ha tingut el suport de Junts, ERC i la CUP, mentre que els Comuns i Aliança s'han abstingut i el PSC, PP i Vox hi han votat en contra. \r\n