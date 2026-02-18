18 de febrer de 2026

Una bandera espanyola gegant es trenca mentre uns militars intentaven hissar-la

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 21:59
Actualitzat el 18 de febrer de 2026 a les 22:00

Situació còmica viscuda a Madrid. A la plaça Colón, uns militars han trencat una bandera espanyola gegant mentre intentaven hissar-la. L'escena ha quedat gravada en vídeo i ha corregut com la pólvora a les xarxes.

Tal com es pot veure al vídeo, prop de deu militars intentaven alçar la bandera que s'ha esquinçat per la part de dalt fins a acabar caient a terra. Tot plegat amb la música de l'himne espanyol de fons. 

La bandera, de 300 metres quadrats -21 d'ample i 14 d'alt- i 35 quilos, ja va haver de ser despenjada per primera vegada el 28 de gener a conseqüència dels desperfectes provocats pel temporal de neu, pluja i fortes ratxes de vent que va afectar Madrid. Va tornar a hissar-se uns dies més tard, però fa una setmana va tornar a retirar-se. L'intent d'avui tampoc ha tingut un final satisfactori.

