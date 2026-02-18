Una bandera espanyola gegant es trenca mentre uns militars intentaven hissar-la

Situació còmica viscuda a Madrid. A la plaça Colón, uns militars han trencat una bandera espanyola gegant mentre intentaven hissar-la. L'escena ha quedat gravada en vídeo i ha corregut com la pólvora a les xarxes.\r\n\r\nTal com es pot veure al vídeo, prop de deu militars intentaven alçar la bandera que s'ha esquinçat per la part de dalt fins a acabar caient a terra. Tot plegat amb la música de l'himne espanyol de fons. \r\n\r\nLa bandera, de 300 metres quadrats -21 d'ample i 14 d'alt- i 35 quilos, ja va haver de ser despenjada per primera vegada el 28 de gener a conseqüència dels desperfectes provocats pel temporal de neu, pluja i fortes ratxes de vent que va afectar Madrid. Va tornar a hissar-se uns dies més tard, però fa una setmana va tornar a retirar-se. L'intent d'avui tampoc ha tingut un final satisfactori.\r\n\r\n\r\nEsto ha ocurrido hoy en el izado de Bandera de Colón en Madrid. pic.twitter.com/mOTOZrmV6v\r\n— Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) February 18, 2026\r\n