ERC posa pressió pel consorci d'inversions i el porta al ple del Parlament

ERC ha registrat al Parlament una bateria de propostes per afrontar el “col·lapse viari” que pateixen les principals carreteres del país. Els republicans atribueixen la situació a la manca d’inversions de l’Estat a la xarxa viària estatal a Catalunya, que asseguren que ha provocat més episodis de congestió i sinistralitat. Entre les iniciatives que aprofita per proposar, ERC planteja un pla de xoc específic per a l’AP-7 i reclama accelerar la creació del consorci d'inversions entre l’Estat i la Generalitat. El ple del Parlament votarà la setmana vinent la moció d’ERC, que inclou un pla de xoc per l’AP-7 a Catalunya. La proposta contempla actuacions com la renovació del ferm, millores de la senyalització, més elements de seguretat, intervencions en punts negres i mesures de gestió del trànsit en episodis de congestió.\r\n