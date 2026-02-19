El català Oriol Cardona, medalla d'or als Jocs Olímpics d'Hivern

Història catalana als Jocs Olímpics d'Hivern. El banyolí Oriol Cardona ha guanyat la prova d'esquí de muntanya. Cardona es penja la medalla d'or i es converteix en el primer català després de Martin Fourcade en pujar a l'esglaó més elevat del podi. L'altre català que participava a la final, Ot Ferrer, ha quedat en cinquena posició.
A la final hi participaven sis competidors, i tot i que els esquiadors suïssos s'han posat al davant al primer tram, Cardona ha recuperat posicions fins a situar-se com a líder a la meitat de la prova. Al descens final, i ja amb distància respecte als seus rivals, ha pogut arribar a la meta amb les mans al cap, conscient que havia aconseguit la medalla d'or.
En declaracions als mitjans posteriors al triomf, Cardona s'ha mostrat extremadament feliç. "Molta feina al darrere, ha anat tot perfecte i ha sortit tot rodó. No tinc paraules". Cardona, encara sense processar el triomf, ha agraït a tothom els ànims i ha felicitat el seu company Ferrer. El banyolí, visiblement emocionat, ha dedicat la victòria al seu avi, mort fa uns anys, segons ha explicat. També s'ha referit a un dels seus entrenadors, Kilian Jornet, a qui li ha agraït acompanyar-lo en el camí.
Primera prova olímpica
L'esquí de muntanya ha debutat com a esport olímpic als Jocs de Milà-Cortina d'Ampezzo. Malgrat que aquest esport té diverses modalitats -la més autèntica i espectacular és la denominada individual-, en el programa olímpic només s'hi ha incorporat l'esprint -que es realitza íntegrament en estacions d'esquí- i el relleu mixt. Oriol Cardona -que per parelles fa equip amb Ana Alonso- opta guanyar l'or en les dues proves.