Quantes medalles han guanyat els esportistes catalans als Jocs Olímpics d'Hivern?

Oriol Cardona ha fet història penjant-se la medalla d'or a la disciplina d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'Hivern. Però no és ni el primer català que puja al podi ni el primer que ho fa a l'esglaó més alt. Martin Fourcade i Queralt Castellet han precedit al banyolí i deixen un palmarès català considerable als esports d'hivern.
El primer a tocar metall va ser Martin Fourcade, nascut a Ceret, capital de la comarca del Vallespir, i que tot i ser nord-català competia amb França. Ho feia a la disciplina de biatló, on s'ha de compaginar llargues distàncies esquiant amb unes zones on s'ha de disparar a uns objectius amb una escopeta.
L'èxit de Fourcade es va concentrar en dues edicions dels Jocs Olímpics d'Hivern. Als de 2014, a Sochi, va aconseguir l'or tant a la modalitat de persecució -12 quilòmetres i mig- com a la individual -20 quilòmetres- i la plata a la sortida en grup. Als de Pyeonchang, el 2018, va fer un triplet de medalles d'or: a les modalitats de persecució, sortida en grup i relleu mixt.
Fourcade va tancar la seva carrera el 2020, però l'última medalla l'ha recollida als Jocs Olímpics d'enguany. Ara bé, la va guanyar als jocs de Vancouver del 2010, a la prova de sortida en grup. Aquell any va penjar-se la medalla de plata, però setze anys després el Comitè Internacional Olímpic (COI) ha sancionat per dopatge el biatleta rus Evgueni Ustiúgov, que aleshores va guanyar la prova. La retirada de la medalla al rus ha fet que Fourcade pugui recollir un nou or, que li van entregar fa un parell de dies a Itàlia.
Castellet i Cardona
A banda de Fourcade, hi ha dues medalles catalanes que s'han guanyat recentment. La primera, de plata, la va aconseguir als Jocs de Beijing la sabadellenca Queralt Castellet, que competeix a la modalitat de snowboard. Castellet va debutar als Jocs Olímpics de Torí, el 2006, i va participar en els de Sochi, Vancouver i Pyeonchang, millorant resultats a cada edició. Però no va pujar al podi fins al 2022 a Beijing, quan va penjar-se la medalla de plata. Enguany, a 36 anys, ha aconseguit una desena posició, i ja ha dit que no descarta presentar-se als Jocs Olímpics de 2030, als Alps francesos. Tindrà 40 anys.
I la darrera medalla és ben recent. Oriol Cardona ha fet història guanyant la prova d'esquí de muntanya i penjant-se la medalla d'or. És el primer guanyador d'aquesta disciplina, que s'estrenava enguany als Jocs. A més, el berguedà Ot Ferrer ha quedat en cinquena posició. Cardona competirà dissabte amb l'andalusa Ana Alonso a la prova de relleu mixt, una nova opció per seguir engrandit el balanç de medalles catalanes als Jocs Olímpics d'Hivern.