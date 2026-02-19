La seguretat dels Jocs Olímpics d'Hivern retira estelades i les senyeres a la final d'esquí de muntanya

L'esquí de muntanya s'ha estrenat aquest dijous per primera vegada en uns Jocs Olímpics. Ho ha fet amb tres catalans -Oriol Cardona, Ot Ferrer i Maria Costa-, que han estat animats des del públic amb diverses banderes estelades. Si bé, instants abans a la final, l'equip de seguretat dels Jocs ha retirat la simbologia catalana i independentista de les grades.
Cardona ha guanyat l'or i s'ha convertit en el primer català després de Martin Fourcade en pujar a l'esglaó més elevat del podi en els Jocs d'Hivern. Mentre Costa ha quedat eliminada a la semifinal, Ferrer ha quedat cinquè i s'ha endut un diploma olímpic.
De Kilian Jornet a Oriol Cardona
Tot plegat, sota una gran nevada a Bormio, a la Llombardia italiana, on s'han disputat les proves. Si bé, la neu no ha invisibilitzat les banderes independentistes catalanes que s'han onejat a les zones habilitades per al públic. I és que Catalunya és una potència mundial en esquí de muntanya i ha estat encapçalada durant molts anys per Kilian Jornet, un dels millors de la història.
Ara, l'hereu és Cardona, que precisament té Jornet com un dels entrenadors. El de Banyoles ha arribat als Jocs amb l'etiqueta de gran favorit, ja que és el campió del món. Ha estat un dels grans atractius de la jornada, amb tots els focus a sobre, amb molta pressió per aconseguir l'or.
Primera prova olímpica
L'esquí de muntanya ha debutat com a esport olímpic als Jocs de Milà-Cortina d'Ampezzo. Malgrat que aquest esport té diverses modalitats -la més autèntica i espectacular és la denominada individual-, en el programa olímpic només s'hi ha incorporat l'esprint -que es realitza íntegrament en estacions d'esquí- i el relleu mixt. Oriol Cardona -que per parelles fa equip amb Ana Alonso- opta guanyar l'or en les dues proves.