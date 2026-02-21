Oriol Cardona ja és història dels Jocs Olímpics amb dues medalles en esquí de muntanya

La història de l'esquí de muntanya en el seu debut olímpic anirà lligada al nom d'Oriol Cardona. Amb la medalla de bronze que ha aconseguit aquest migdia en la prova de relleus mixtos, que se suma a l'or obtingut en la modalitat d'esprint, l'atleta de Banyoles tanca la seva participació a Itàlia com una de les cares més reconegudes d'aquests Jocs Olímpics d'hivern.
Ha estat un bronze èpic i amb suspens. En el penúltim relleu, Ana Alonso ha comès un error i ha superat el límit on fer la transició, fet que ha provocat una penalització. Cardona, que ha començat el darrer relleu en cinquena posició, no només ha remuntat sinó que ha aconseguit prou marge per assegurar la medalla malgrat la sanció.
Per la seva banda, França ha fet valdre els pronòstics i ha aconseguit l'or, malgrat la remuntada dels suïssos en el darrer relleu. Per darrere de Cardona i Alonso, s'ha classificat la parella nord-americana que ha sorprès una decebedora Itàlia.
Més enllà de les xifres, el pas de Cardona pels Jocs Olímpics d'hivern representa la culminació d'una trajectòria impecable des de les competicions d'àmbit català fins a la màxima exigència de l'escenari olímpic.
El retorn d’Ana Alonso
L'èxit en els relleus mixtos té, a més, un fort component de superació personal en la figura de la seva parella de competició, l'andalusa Ana Alonso. La participació de l'esquiadora granadina ha estat en dubte fins a l'últim moment; fa tot just uns mesos, Alonso va ser atropellada mentre entrenava en bicicleta. El procés de recuperació, marcat per la incertesa i el rigor físic, ha culminat aquesta setmana amb dues medalles de bronze: una en individual i una en relleus.