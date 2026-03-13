El Barça estrena la nova grada d'animació el dia de les eleccions

L'Spotify Camp Nou va agafant forma a poc a poc i consegüentment ampliant la seva capacitat. El passat dimarts, l'Ajuntament de Barcelona va concedir la llicència de la fase 1C, i des d'aquest cap de setmana ja s'ompliran 62.000 localitats de l'estadi, coincidint amb el dia d'eleccions per la presidència del Barça.
El diumenge 15 s'enfrontaran a les 16.15 hores el club blaugrana contra el Sevilla i una de les notícies serà l'estrena de l'ampliació de l'aforament i de la grada d'animació. Aquesta, exigida per molts culers, se situarà a la primera graderia del Gol Sud i es batejarà com a Gol 1957, en homenatge a la data del 24 de setembre del 1957, quan es va inaugurar el Camp Nou.
Present en els partits importants
Així doncs, es preveu que la grada d'animació ja sigui una realitat pels pròxims partits, amb especial importància en el partit de vida o mort contra el Newcastle del pròxim dimecres 18. De la mateixa manera que hi serà present en dos dels partits més esperants al Camp Nou com és el Clàssic i el Derbi contra l'Espanyol.
El club ha explicat a través d'un comunicat que l'estrena d'aquest espai "és fruit del procés de diàleg que el Club ha mantingut en els darreres mesos amb representants dels diferents grups d'animació". El Gol 1957 el conformaran unes 800 persones, però es deixa la porta oberta al fet que hi hagi modificacions: "El Club continua treballant en la proposta definitiva de la futura grada d'animació".
Estrena del Gol Nord, Gol Sud i zones VIP
Paral·lelament a l'estrena de la primera graderia del Gol Sud, també se situaran aficionats per primera vegada després de les obres faraòniques a la primera i segona graderia del Gol Nord i a les zones VIP.
En el comunicat on s'ha anunciat l'estrena de la grada d'animació, també s'ha detallat com es va dur a terme l'assignació dels passis pel que queda de temporada. Davant l'ampliació d'aforament, els socis van poder sol·licitar accedir als seients del Gol Nord. Donat que el nombre de sol·licituds rebudes superava el total de passis disponibles per aquesta zona, es va celebrar un sorteig i el club ja ha comunicat el resultat als socis agraciats.