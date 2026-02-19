L’esquerra a l’esquerra del PSOE i bla, bla, bla

Que l'esquerra a l'esquerra del PSOE està excessivament fragmentada, sobretot pel que fa als seus interessos, és una obvietat. No obstant això, més enllà d'aquest diagnòstic i de la correlativa necessitat declarada d'unir forces, la veritat és que el panorama es desdibuixa tant que ho fa també amb la proposta que fa uns dies duien a terme Rufián i Delgado en un local de Madrid (gens semblant als Vistalegre de divers color polític que hem conegut, experiència).
Ha estat comprovat en diverses ocasions que els companys de viatge electoral poden generar més anticossos que sinergies (o és que l'esquerra espanyola comparteix en bloc els objectius de la independentista?). Sant Sebastià per a Espanya, quan actualment, podria provocar la paradoxa d'un diputat independentista com a candidat a president del Govern? Fa riure.
Ja hem assistit a Catalunya al fenomen que territoris tradicionalment d'esquerra votessin opcions que no ho eren per allunyar-se d'una esquerra independentista. Els perifèrics ja es declaren desitjosos de marxar d'Espanya, però sempre poden sacrificar l'objectiu a un altre encara més hilarant, com és voler frenar Vox parlant (parauleta, sí, paraulota també) dels seus temes: arriben tard, l'elefant ja és a l'habitació.
Per evitar aquest tipus de problemes (i deixant al costat el caïnita que ho dinamitarà tot en l'elecció de candidats) estaria bé saber quines propostes programàtiques “de mínims” els poden unir sense assimilar-los al PSOE i fins i tot, si m'esgoten, a mi mateixa. Qui no estaria d'acord que l'oferta d'habitatge assequible estigués a disposició dels que realment en necessiten? Qui no voldria que els serveis públics funcionessin, quan es tracta d'una característica del sistema que no només redunda en el respecte a la dignitat humana de les persones, sinó també en la reputació del país a tots els ordres? Les obvietats en què una majoria social comparteix diagnòstic no pot amagar que les solucions de cada grupuscle són diferents i què és allà on la batalla començarà.
Dit això, intueixo una voluntat del PSOE a donar suport al projecte. I ara s'equivoca: la seva única oportunitat és quedar com a primer partit a les eleccions generals. Així crec que serà més difícil encara que ho aconsegueixi.
I tot això sense parlar del greu dèficit jurídic: una majoria absoluta de VOX al Senat en cap cas permetria una reforma constitucional, i menys en els temes importants. De vegades fer por de manera tan poc sofisticada pot tenir l’efecte contrari. Es diu hilaritat.