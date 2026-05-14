La figura del llegendari heroi de còmic Capitán Trueno ha sigut protagonista de moltes infàncies dels anys seixanta. Ara, en homenatge a aquesta icònica sèrie de còmic creada pel català Víctor Mora i el dibuixant valencià Miquel Ambrosio Zaragoza, Barcelona batejarà una plaça del districte de Gràcia amb el nom de Capitán Trueno.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és reconèixer figures culturals que han marcat diferents generacions, motiu pel qual ha rebut un ampli suport polític. També es pretén canviar els jardins situats al carrer d’Esteve Terradas, molt a prop de l’avinguda de Vallcarca, amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va passar part de la seva infància a Gràcia. En el cas d’Aute, es destaca una trajectòria creativa que va abraçar la música, la poesia i la pintura.
Pel que fa al Capitán Trueno, la proposta és que doni nom a la plaça situada davant del casal de barri de Can Carol, a Vallcarca. La relació amb el barri també és simbòlica, ja que l’edifici que avui acull el Centre Cívic el Coll–la Bruguera va ser, durant anys, la seu de l’editorial que va publicar les seves aventures.
La denominació de la plaça del Capitán Trueno va obtenir el vot favorable de tots els grups municipals. En canvi, la proposta de dedicar un espai a Luis Eduardo Aute no va prosperar per unanimitat, ja que Junts hi va votar en contra. El conseller del grup municipal, Marc Ventura, va defensar que hi ha altres noms pendents de reconeixement, com els músics Jordi Fàbregas i Ovidi Montllor.
Ara serà la Ponència de Nomenclàtor, l'òrgan municipal encarregat d’estudiar i aprovar la denominació dels carrers, qui analitze les dues candidatures abans de l'aprovació definitiva.