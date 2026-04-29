Albert Adrià obrirà un segon Gellato Collection a Paseig de Gràcia

Els xefs Albert Adrià, Alfredo Machado i Ángel Velasco obriran una altra gelateria a Passeig de Gràcia. Gairebé dos anys després de l'obertura del primer Gelato Collection a La Rambla els tres cuiners amplien el seu negoci, on es dediquen a crear i cuinar nous sabors de gelats basant-se en les fruites de cada temporada. D'aquesta manera, han construït un banc de més de vuitanta sabors diferents.
La nova botiga es situarà davant la Casa Batlló i obrirà a mitjans del mes de maig. El local té obrador i una zona de degustació, el qual serà “un espai on la gent pot tastar els gelats, cafès, pastissos, brioixeria, xurros i torrons”, tal com explica Machado en una entrevista amb B de gust.
Sabors que venen de la Boqueria
Els seus gelats destaquen per l'originalitat i la qualitat dels sabors, i és que, segons els cuiners, només s'utilitzen productes de temporada que compren a la parada Soley de la Boqueria. "Nosaltres anem cada dia a la Boqueria, veiem la fruita, la tastem… i això també té inconvenients perquè la fruita no ve sempre com nosaltres volem", declara Machado. En aquest sentit, afirma que això per a ells és un repte que els permet cuinar cada dia.
D'altra banda, tot i que en acabar la temporada el gelat ja no hi és a la vitrina, la recepta queda guardada amb un número per repetir-la l'any següent. Per arribar al sabor perfecte, s'ha de seguir un procés que consisteix a fer diverses proves amb els ingredients fins a trobar el sabor que buscaven. "Per al de festuc hem fet 10 proves, 10 tipus de festuc, fins que hem arribat al gelat que volíem", apunta Machado.
A més, no deixen d'innovar amb les seves receptes incorporant nous ingredients com l'anguila i la salsa d'ànec de Pequín, entre altres. Una de les últimes creacions ha estat el gelat de bitxo, alfàbrega i llima. També han incorporat ingredients que utilitzava Albert Adrià al restaurant Tickets, que va tancar al 2020, com el litxi, els gerds i l'aigua de roses.
Complir un somni infantil
Durant la pandèmia, Machado va decidir aprendre a fer gelats per aprofitar d'alguna manera el temps lliure per l'aturada dels restaurants. Quan es tornava a la normalitat, Albert Adrià es va posar en contacte amb el pastisser i li va preguntar que havia estat fent aquell temps. "Li vaig explicar que havia estat aprenent a fer gelats. Albert Adrià no menja gaires postres tot i que ell és pastisser, perquè el que a ell li agrada són els gelats", assegura Machado.
Davant aquesta resposta, Albert Adrià va confessar que obrir una gelateria era el seu "somni des de petit". Així, durant la pandèmia, tots dos van decidir continuar fent gelats junts i uns anys després va néixer Gelato Collection, projecte que gràcies al seu èxit han pogut ampliar aquest any.