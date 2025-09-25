El mercat de la Boqueria de Barcelona limitarà la venda de productes elaborats a un màxim del 50%

El mercat de la Boqueria de Barcelona regula a un màxim del 50% la venda dels productes elaborats, i fixa el mínim del producte tradicional, també, en un 50%. Els comerciants de l'Associació Administrativa de Venedors del Mercat de la Boqueria han aprovat per àmplia majoria aquest acord que també inclou la remodelació del mercat. La reforma dotarà la Boqueria d’un nou accés per la plaça de la Gardunya, es reconstruirà l'illa del peix, els lavabos i es modificarà l'edifici d'oficines.
L'acord mantindrà tota l’oferta del mercat, però afegeix un inventari de productes tradicionals de presència obligatòria en cadascun dels àmbits. Ara s’ha d’engegar el procés al consistori per a la remodelació d'estructura i el nou reglament, amb la intenció de trobar l’equilibri entre veïns i turistes i potenciar la Boqueria com un “mercat de barri”.
Segons ha explicat Raquel Gil, tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats, està previst que les obres s'iniciïn l’estiu del 2026. Jordi Mas, president de l'Associació de Venedors del Mercat de la Boqueria, ha assegurat que aquest acord “dona tranquil·litat” i un “projecte de futur” al mercat, amb la intenció que no “perdi l’essència”.