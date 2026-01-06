El temps d'aquest dimecres 7 de gener: es mantenen les alertes per fred, vent i neu

Protecció Civil de la Generalitat manté actives les alertes per fred, vent i onatge a Catalunya per a aquest dimarts i dimecres, amb previsions de fred intens en tot el territori fins dimecres al migdia. El pla Procicat es manté actiu en fase d'alerta per onada de fred i en prealerta per onatge, amb ones que podrien superar els 2,5 metres i arribar a 3 en la costa de les comarques de l'Alt i Baix Empordà (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.
Pel que fa a la previsió de fred extrem, per a aquest dimecres s'esperen, des de la matinada fins al migdia, fortes gelades a l'interior, i febles i moderades en el litoral. L'alerta es manté en nivell de perill molt alt a tot el país.
A partir de migdia, l'alerta per fred intens rebaixa fins a nivell groc i només afectarà el sud i nord-oest de Catalunya. Quant a l'onatge, la intensitat més gran es concentrarà aquest dimarts a la tarda i durant la nit: es recomana allunyar-se d'espigons, passejos marítims i altres zones de risc.
Fortes ratxes de vent
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha possibilitat de ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora durant aquest dimarts, principalment en l'Empordà (Girona), i en grau més baix en zones dels Pirineus i Prepirineu, per la qual cosa segueix activa l'alerta del pla Ventcat. Per a aquest dimecres es manté la possibilitat de ratxes de vent en aquestes zones, encara que durant la part central del dia l'afectació se centrarà al Pirineu occidental i, a l'última franja del dia, a les comarques dels Pirineus i Prepirineu, Alt Empordà (Girona), Terres de l'Ebre (Tarragona) i el Segrià (Lleida).
Més neu al Pirineu
El Pla especial d'emergències per nevades, Neucat, segueix actiu en prealerta: des d'aquest dimecres fins dijous es podrien superar els 20 centímetres de gruix en cotes per sobre dels 1.400 metres, a les comarques de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà (Lleida). La cota de neu se situarà inicialment en els 800 metres i, al llarg del dia, pujarà progressivament als 1.400 metres, la qual cosa provocarà pluja en cotes inferiors.