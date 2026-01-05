La neu emblanquina l'interior de Catalunya

Els pronòstics s'han complert. La vigília de Reis ha començat amb un regal en forma de neu a l'interior de Catalunya que ha deixat postals emblanquinades per rebre els tres astròlegs que duen màgia i regals a totes les llars, i que observen amb atenció, juntament amb els Ajuntaments i Protecció Civil, l'estat de les vies de cara a la cavalcada.
Les nevades, tal com s'esperava, han estat febles i ho continuaran sent si s'allarguen durant tota la jornada. La cota se situa entre els 200 i 500 metres -augmenta d'oest a est- i, fins ara, els gruixos màxims són de 5 centímetres, tot i que en molts punts ni tan sols agafa.
Durant la nit i matinada, s'ha vist nevar en diversos punts de Ponent, del Prepirineu, però també de la Catalunya Central i del Prelitoral. Està previst que la precipitació es mantingui feble tot el matí i que es vagi restringint a la tarda cap a les comarques de Barcelona, ja amb una cota que pot pujar fins als 400-600 metres.
De moment, però, només consta un accident a l'A-2, però des de Protecció Civil es manté la crida a circular amb molta precaució a causa de la meteorologia. Ara bé, la nevada d'aquest dilluns, que en principi no ha d'afectar les cavalcades, donarà pas a dies de temps molt gèlid. En diverses comarques, de fet, s'espera que sigui la primera onada de fred dels darrers anys.
Les carreteres on les cadenes són obligatòries
La vigília de Reis és un dia de molts desplaçaments i, en el context de nevades i precipitacions, el Servei Català de Trànsit (SCT) fa una crida a la precaució davant la disminució de la visibilitat i de l'adherència al paviment, alhora que recorda que hi ha carreteres on és obligatori circular amb cadenes. Són la C-462 en ambdós sentits en els 10 quilòmetres entre Coma i la Pedra (Solsonès) i Josa i Tuixén (Alt Urgell), d'una banda; i a la C-563 en ambdós sentits durant 9,60 quilòmetres també al pas per Josa i Tuixén.