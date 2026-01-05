La nit més màgica de l'any, la vigília de Reis, ha emblanquinat l'interior de Catalunya. Amb una cota que oscil·la entre els 200 i els 500 metres i amb gruixos importants en alguns municipis, els patges s'hauran d'afanyar a treure la neu de les carreteres, vies i carrers per a poder rebre als Reis. Aquests han estat alguns dels paisatges que s'han pogut gaudir arreu del territori.
Les millors fotos de la vigília de Reis emblanquinada
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 05 de gener de 2026 a les 11:42
Actualitzat el 05 de gener de 2026 a les 12:53
- Avui a Sant Julià Sassorba, Osona. -
- Emili Vilamala
- Lleida, emblanquinada per la nevada. -
- Roger Segura
- Nevada a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà -
- Eloi Tost
- Paisatge emblanquinat per la neu a Oliana, a l'Alt Urgell -
- Albert Cobo
- Camions i turismes atrapats a l'A-2 a l'altura de Fonolleres, la Segarra -
- Oriol Bosch
- Panoràmica de l'Albi, a les Garrigues, nevat -
- Oriol Bernat
- La neu ha emblanquinat Mollerussa, al Pla d'Urgell -
- Oriol Bosch
- Roger Segura
- Neu a l'estació de Ferrocarrils de Queralbs, al Ripollès -
- Arnau Urgell
- El passeig Verdaguer d'Igualada. la capital de l'Anoia, emblanquinat -
- Mar Martí
- Arnau Urgell
- Òscar Muñoz
- Roger Segura
- Un parc infantil nevat a Balaguer, la capital de la Noguera -
- Albert Cobo
- Oriol Bernat
- Un ninot de neu al Parc Central d'Igualada -
- Mar Martí
- Capellades, l'Anoia -
- Cedida
- Llardecans, les Garrigues -
- Maria Badia
