Les millors fotos de la vigília de Reis emblanquinada

05 de gener de 2026

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 11:42
Actualitzat el 05 de gener de 2026 a les 12:53

La nit més màgica de l'any, la vigília de Reis, ha emblanquinat l'interior de Catalunya. Amb una cota que oscil·la entre els 200 i els 500 metres i amb gruixos importants en alguns municipis, els patges s'hauran d'afanyar a treure la neu de les carreteres, vies i carrers per a poder rebre als Reis. Aquests han estat alguns dels paisatges que s'han pogut gaudir arreu del territori. 

Emili Vilamala
  • Avui a Sant Julià Sassorba, Osona. -
Roger Segura
  • Lleida, emblanquinada per la nevada. -
Eloi Tost
  • Nevada a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà -
Albert Cobo
  • Paisatge emblanquinat per la neu a Oliana, a l'Alt Urgell -
Oriol Bosch
  • Camions i turismes atrapats a l'A-2 a l'altura de Fonolleres, la Segarra -
Oriol Bernat
  • Panoràmica de l'Albi, a les Garrigues, nevat -
Oriol Bosch
  • La neu ha emblanquinat Mollerussa, al Pla d'Urgell -
Roger Segura
  • Lleida, emblanquinada per la nevada. -
Arnau Urgell
  • Neu a l'estació de Ferrocarrils de Queralbs, al Ripollès -
Mar Martí
  • El passeig Verdaguer d'Igualada. la capital de l'Anoia, emblanquinat -
Arnau Urgell
  • Neu a l'estació de Ferrocarrils de Queralbs, al Ripollès -
Òscar Muñoz
  • Lleida, emblanquinada per la nevada -
Roger Segura
  • Lleida, emblanquinada per la nevada. -
Albert Cobo
  • Un parc infantil nevat a Balaguer, la capital de la Noguera -
Oriol Bernat
  • Panoràmica de l'Albi, a les Garrigues -
Mar Martí
  • Un ninot de neu al Parc Central d'Igualada -
Cedida
  • Capellades, l'Anoia -
Maria Badia
  • Llardecans, les Garrigues -

