El sacerdot Joan Soler Soler ha mort als 91 anys després d’una llarga trajectòria pastoral marcada pel compromís social i polític en els últims anys de la dictadura franquista. Nascut el 8 de desembre de 1934 a Sant Esteve d’Ordal, al municipi de Subirats, va ser anomenat sacerdot el 1959 després de formar-se al Seminari Conciliar de Barcelona.
Bona part del seu ministeri el va desenvolupar al barri del Poblenou de Barcelona, a la parròquia de Santa Maria del Taulat, on va establir una estreta relació amb el teixit veïnal i obrer. En aquell context, Soler va participar activament en iniciatives pastorals i culturals vinculades al barri i va col·laborar amb projectes de comunicació local com la revista Quatre Cantons, una publicació que es va convertir en un espai de debat i expressió en plena etapa de censura franquista.
Empresonat pel franquisme
La seva figura es va fer especialment coneguda el novembre de 1975, poc abans de la mort del dictador Francisco Franco. Aquell any va ser detingut per les autoritats mentre celebrava un casament i posteriorment empresonat a la presó Model de Barcelona. Se l’acusava d’haver donat refugi a militants d’ETA que fugien de la repressió del règim. El cas va generar una notable repercussió i va evidenciar les tensions entre el franquisme i alguns sectors de l’Església catalana que defensaven posicionaments més crítics amb la dictadura.
Amb els anys, Soler va explicar que aquella decisió responia a una convicció moral: en el context repressiu del règim, moltes persones perseguides políticament no disposaven de garanties judicials. La seva actuació s’inscrivia així en el compromís d’una part del clergat català amb la defensa dels drets humans i les llibertats.
Al llarg de la seva vida, mossèn Soler va continuar exercint el ministeri amb una forta vinculació a la realitat social del seu entorn. La seva trajectòria el situa entre els sacerdots que, durant els últims anys del franquisme i els inicis de la transició, van contribuir a convertir determinades parròquies en espais de suport comunitari i de defensa de les llibertats.