Carreteres col·lapsades i cadenes obligatòries a molts punts: les incidències de trànsit per la neu

Més enllà dels paisatges de postal, les nevades a múltiples punts de Catalunya d'aquest dilluns provoquen diverses incidències de trànsit que fan témer una cavalcada accidentada. Bona part de la xarxa viària catalana ha quedat afectada per la neu i hi ha diverses carreteres per les quals és obligatori circular amb cadenes.
Si bé, els problemes més importants tenen a veure amb el col·lapse d'algunes vies. És el cas de l'A-2 a Fonolleres en sentit Barcelona, que ha estat aturada des de quarts de nou fins poc abans de les onze del matí a causa d’un accident. Molts vehicles han quedat atrapats i circulant a molt poca velocitat en el tram comprès entre Tàrrega i Cervera, juntament amb algunes màquines llevaneu.
La via s’ha anat descongestionant amb la retirada dels vehicles implicats per part dels serveis d’emergència que s’han desplaçat fins al lloc i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra han dirigit els cotxes pel carril lateral per poder fer pas per deixar accedir les màquines i netejar la calçada. Molts conductors afectats han hagut de fer parada a les diverses estacions de servei que hi ha a la zona.
Talls i embussos: les incidències de trànsit en plena vigília de Reis
El migdia d'aquest dilluns, la B-221 està tallada en ambdós sentits en un tram de 8 quilòmetres a Montmaneu (Anoia) i la BV-4031, durant 2 quilòmetres a Santa Margarida de Montbui (Anoia). D'altra banda, la C-241C està tallada en ambdós sentits de la marxa durant 10 quilòmetres entre Sant Martí de Tous (Anoia) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), mentre que la circulació és densa a la C-25.
Les carreteres on les cadenes són obligatòries
La vigília de Reis és un dia de molts desplaçaments i, en el context de nevades i precipitacions, el Servei Català de Trànsit (SCT) fa una crida a la precaució davant la disminució de la visibilitat i de l'adherència al paviment, alhora que recorda que hi ha carreteres on és obligatori circular amb cadenes.
Són la C-462 en ambdós sentits en els 10 quilòmetres entre Coma i la Pedra (Solsonès) i Josa i Tuixén (Alt Urgell), d'una banda; i a la C-563 en ambdós sentits durant 9,60 quilòmetres també al pas per Josa i Tuixén. A més, les carreteres potencialment afectades que assenyala Trànsit són: Eix Pirinenc/N-260, Eix Prepirinenc/C-26, Eix C‑25/A‑2, i les vies perpendiculars C-17, C-16, C-14, C-13, C-1412.