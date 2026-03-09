L'acord de la bilateral sobre el finançament amaga el gest de Montero per negociar els pressupostos?

El compte enrere avança i el Govern i ERC miren de trobar el desllorigador perquè Catalunya tingui pressupostos. Les posicions continuen enrocades a l'espera que la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, encara sense data, deixi algun gest perquè els republicans puguin retirar l'esmena a la totalitat i encarrilar el suport als primers comptes de Salvador Illa. Oficialment, a Palau no es treballa en cap altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos, però el partit d'Oriol Junqueras trasllada en públic i en privat que sense garanties en la recaptació de l'IRPF no cedirà els seus vots. De fet, aquesta setmana dirigents del partit ja situaven els comptes a l'estiu.
Mentre s'aprova el deadline del 20 de març, quan es farà el debat a la totalitat, es busca pista d'aterratge per reconduir la relació entre els socis. El Ministeri d'Hisenda no es mou de l'acord de la comissió bilateral del juliol passat, que també subscriu i reivindica el Departament d'Economia. N'hi hauria prou? Aquell acord planteja una sèrie d'avenços que, entesos com un primer pas, sintonitzarien amb les demandes d'ERC. Ara bé, no menciona la cessió del 100% de la recaptació de l'IRPF, element clau de l'acord d'investidura que la ministra María Jesús Montero -que no era a Palau el dia de la bilateral- veu inassumible ara com ara, i que considera una demanda "extrema".
La literalitat de l'acord bilateral diu que Hisenda i Economia "treballaran per al desplegament de la hisenda catalana, impulsant els canvis legislatius pertinents amb l'objectiu que l'Agència Tributària de Catalunya assumeixi progressivament competències de gestió en l'IRPF, sense perjudici de futurs acords en altres tributs, dins d'un model en xarxa de gestió del sistema tributari, amb la participació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les administracions tributàries autonòmiques, amb regles de coordinació que assegurin que el sistema tributari es gestiona de forma eficaç i eficient, i amb garanties plenes en la prevenció i la lluita contra el frau".
Tant l'Estat com la Generalitat es remeten a aquest acord. La consellera d'Economia, Alícia Romero, recordava que la ministra Montero es va comprometre amb la gestió de l'IRPF per part de la Generalitat. Una lectura optimista del text podria dir que és un punt de partida perquè Catalunya assumeixi totes les competències de manera progressiva, però els missatges que arriben des d'Hisenda ho situen més aviat com a punt d'arribada, i amb reticències. Montero ha rebutjat fins ara la cessió de la recaptació de l'IRPF i també introduir esmenes a la llei de finançament mentre el Govern insisteix que complirà els pactes d'investidura.
A ERC no veuen malament l'acord de la bilateral. Els republicans rebutgen el consorci tributari -que sí que defensava el PSC abans de subscriure els acords d'investidura- perquè suposaria, diuen, que l'AEAT, molt més forta i consolidada, "absorbís" a la pràctica l'ATC. Però una altra cosa és aquest "treball en xarxa" que van pactar Estat i Generalitat. Fonts consultades per Nació admeten que hi haurà de ser, sobretot al principi, per exemple per gestionar casos en què es paga l'IRPF al lloc de residència, però altres impostos en altres llocs de l'Estat.
Els canvis legislatius que no arriben
Ara bé, les mateixes fonts recorden que "per complir l'acord de la bilateral s'han de modificar lleis" i aquest continua sent el punt de discòrdia. El pacte del juliol contempla que calen canvis, però vuit mesos després no s'han concretat. Les lleis que s'haurien de canviar, segons ERC, són la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), la llei de les comunitats autònomes de règim comú i la llei de cessió de tributs. Els republicans van mirar d'accelerar el setembre passat l'inici dels tràmits amb una proposició de llei, però finalment es va retirar davant del bloqueig de Madrid i per donar aire a la negociació pressupostària.
L'ampliació de la tramitació parlamentària permet donar més marge a Montero perquè convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera -va dir que ho faria aquest primer trimestre-, on s'ha de concretar la reforma legislativa per al nou model de finançament. Hi haurà els canvis en relació a l'IRPF que espera ERC? Fonts d'Hisenda assenyalen que abans de detallar quines lleis s'han de canviar cal arribar a un acord sobre "què es vol fer" en matèria d'impostos. Sí que es modificarà la LOFCA, per exemple, per situar el model de "caixa compartida" amb l'IRPF, que ha de permetre eliminar les bestretes en aquelles comunitats que s'hi afegeixin.
Sigui com sigui, ERC espera que sigui en aquest fòrum on s'incloguin les primeres modificacions legislatives per avançar en la recaptació. Sense aquests canvis, els republicans sostenen que no es pot dimensionar realment l'ATC, perquè abans cal l'habilitació legal, és a dir, que la llei permeti a l'ATC fer allò pel qual s'està enfortint. Ja es va pactar amb el Govern l'any passat que la recaptació no arribaria fins més enllà del 2028, però abans els de Junqueras volen que l'Estat accepti cedir la competència a la Generalitat, amb els canvis legals pertinents. Els pressupostos estan en joc i el compte enrere avança.