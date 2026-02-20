Illa es compromet a impulsar «iniciatives parlamentàries» per a l'IRPF per moure ERC cap als pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un pas més, molt probablement el definitiu, per convèncer ERC per negociar els pressupostos. En una compareixença a Palau, Illa dit que els comptes "són un instrument necessari" i ha refermat el compromís "total" amb els acords d'investidura i amb l'amnistia. "El meu compromís amb el nou model de finançament és total, també per avançar cap a la gestió de l'IRPF i la hisenda catalana", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que s'impulsaran "els acords i les iniciatives parlamentàries" perquè sigui possible. "Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem", ha dit, i ha insistit que els acords d'investidura són positius i es compliran "de manera escrupolosa i exacte".
Illa ha participat en la reunió del consell tècnic -que fixa els temes que aniran al consell executiu de dimarts- per agrair-los la feina aquests dies que ha estat fora per la infecció òssia al pubis. El president ha demanat "compromís", "autoexigència" i "confiança", i "afrontar els reptes com un estímul". "Hem de tenir confiança com a país", ha dit. L'agenda d'aquests dies del president ha volgut assenyalar les prioritats del Govern, molt centrades en l'habitatge i la carpeta social, però els grans titulars se'ls ha endut l'acord de pressupostos amb els Comuns. Ara, el president espera que amb aquest "gest", ERC s'avingui a negociar.
Amb el moviment del president amb l'IRPF (és habitual, d'altra banda, que Illa i el Govern diguin que els acords es compliran) i el consorci d'inversions pràcticament tancat -hi ha acord polític i falta que els republicans presentin la proposició de llei al Congrés-, queda per veure si ERC començarà a negociar els pressupostos. El partit té consell nacional aquest dissabte i seria el moment adequat per anunciar que en comencen a parlar amb el Departament d'Economia. Serien els primers comptes d'Illa des que va arribar a Palau (i molt probablement els únics de la legislatura, tenint en compte el calendari electoral).
Malgrat les paraules d'Illa, el Ministeri d'Hisenda continua tancat en banda amb la recaptació de l'IRPF. Fonts d'Hisenda consultades per Nació han insistit aquests darrers dies que "no hi ha acord" i que la posició espanyola continua sent la que es va fixar a la comissió bilateral Estat-Generalitat. Això és: més presència catalana en la recaptació dels impostos en el marc d'una gestió en xarxa. ERC sempre havia dit que això era insuficient, i queda força lluny del que es va pactar en l'acord d'investidura. Un acord, per cert, que ja va quedar descafeïnat fa uns mesos, quan es va acordar deixar la recaptació de l'IRPF fins més enllà de 2028 per motius tècnics.