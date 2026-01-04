Fred, neu i mala mar per la vigília de Reis

Després d'un inici d'any molt fred, les sospites sobre si podia nevar a cotes baixes com a Barcelona per a reis van començar a fer-se realitat, però avui el Meteocat ha posat el fre i, tot i que ens haguera agradat viure unes cavalcades amb neu, no serà possible. Tot i això, aquesta notícia no significa que no pugui nevar en cotes altes, de fet, per dilluns al matí és quan es preveu que la precipitació pugui afectar més zones del país, malgrat que en general seran febles i disperses. L'altiplà central, la Catalunya Central i tota la serralada Prelitoral són les zones amb més probabilitat.
La cota de neu, en general, se situarà al voltant dels 200 metres a l'oest de la depressió Central i al terç sud, tot i que localment podrà veure's nevar a qualsevol cota en aquest sector. A la resta, la cota se situarà entorn dels 400 metres. De cara a la tarda, on les precipitacions es concentraran a les comarques de Barcelona, ja no nevarà per sota dels 600, segons el Meteocat.
L'avís es manté per quasi tot Catalunya -a banda de l'Alt Pirineu i les comarques gironines se n'ha exclòs el Barcelonès, el Maresme, el Garraf i el Tarragonès-, però ha deixat de ser taronja a les comarques centrals per passar a ser groc arreu.
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Segarra
- Urgell
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Anoia
- Bages
- Solsonès
- Alt Penedès
- Montsià
- Alt Urgell
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Berguedà
- Lluçanès
- Moianès
- Osona
- Pallars Jussà
- Selva
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
També es preveu precipitació feble durant la primera meitat del dia a diferents punts del país, essent menys probable a l'extrem nord del Pirineu, al terç sud i a l'extrem nord-est. A partir de llavors, la precipitació es restringirà al sector central del litoral i prelitoral i interior del quadrant nord-est.
A la tarda, l'avís per neu queda restringit a la meitat nord del país, a cotes superiors als 400 metres. Les comarques afectades són: la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Anoia, Bages, Ripollès, Lluçanès, Osona, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Selva i Alt Empoprdà. També hi ha avís per mala mar de nivell groc, la zona més afectada serà el nord de cap de Creus i cap de Begur.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 6 graus de mínima que s'estiraran fins als 9 a la tarda. A Girona la jornada tindrà -3 de mínima que arribarà als 9 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de -3 graus que pujaran fins al grau de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 3 graus que creixeran fins als 7 °C a la tarda.