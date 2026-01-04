Nevarà la vigília de Reis? Segurament. Ho farà a tot el país? No. Serà una nevada abundant? Ni de bon tros. Els models meteorològics s'han desinflat en les darreres hores i apunten a precipitacions força febles, però que sí que podrien enfarinar zones poc habituals de Catalunya, ja que la cota oscil·larà entre els 0 i els 400 metres.
Avís per neu rebaixat
Aquest diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per nevades. Malgrat que es manté l'extensió -pràcticament totes les comarques excepte l'Alt Pirineu, Girona i part de la costa- se n'ha rebaixat la probabilitat. En aquest sentit, no hi ha cap zona del país amb avís taronja.
Les alertes del Meteocat han inclòs les actualitzacions d'uns models que han rebaixat la intensitat de la precipitació de cara a la vigília de Reis. En aquest sentit, malgrat que la cota de neu serà molt baixa -al voltant dels 200 metres, localment per sota, i fins als 400 a la zona del prelitoral-, difícilment hi haurà grans acumulacions. En aquest sentit, allà on precipiti amb més intensitat, tot just es poden acumular uns 5 centímetres per sobre dels 600 metres.
Cota de neu a la baixa
Aquest diumenge no es descarten plugims febles tant al prelitoral, com el litoral i la Catalunya Central. La cota de neu començarà alta -1.200 metres-, però a mesura que passin les hores baixarà fins als 800. L'entrada d'aire fred d'origen polar provocarà que el termòmetre es desplomi a la nit i això provocarà que si hi ha precipitacions a última hora del dia per Ponent puguin ser en forma de neu a només 200 metres.
En aquest sentit, el Meteocat manté un avís groc per possibles nevades anecdòtiques -0 cm per sobre de 200 metres- en vuit comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre.
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Montsià
- Baix Ebre
Dilluns al matí, la major probabilitat
Dilluns al matí és quan la precipitació pugui afectar més zones del país, malgrat que en general seran febles i disperses. L'altiplà central, la Catalunya Central i tota la serralada Prelitoral són les zones amb més probabilitat.
La cota de neu, en general, se situarà al voltant dels 200 metres, puntualment per sota. Al prelitoral, en canvi, se situarà als 400. De cara a la tarda, on les precipitacions es concentraran a les comarques de Barcelona, ja no nevarà per sota dels 600, segons el Meteocat.
L'avís es manté per quasi tot Catalunya -a banda de l'Alt Pirineu i les comarques gironines se n'ha exclòs el Barcelonès, el Maresme, el Garraf i el Tarragonès-, però ha deixat de ser taronja a les comarques centrals per passar a ser groc arreu.
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Segarra
- Urgell
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Anoia
- Bages
- Solsonès
- Alt Penedès
- Montsià
- Alt Urgell
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Berguedà
- Lluçanès
- Moianès
- Osona
- Pallars Jussà
- Selva
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
D'aquesta manera, malgrat que és força probable veure enfarinades a zones poc habituals i, fins i tot, en capitals de comarca, la possibilitat que les cavalcades de Reis quedin afectades sembla poc factible. Això sí, el fred serà viu i, de fet, ja s'ha activat un avís per mínimes extremes pel dimarts 6 de gener.