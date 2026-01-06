Catalunya registra mínimes de -12 graus el dia de Reis en plena onada de fred

Els pronòstics de temperatures extremadament baixes per aquest dimarts dia de Reis s'han complert i les comarques de la Catalunya interior s'han despertat per sota dels 0ºC, mentre que, a la costa, el fred també s'ha notat. El rècord de temperatures baixes s'ha registrat a Das (Cerdanya) i Prades (Baix Camp), amb valors de -12,7ºC i -12,5ºC respectivament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Amb tot, hi ha hagut glaçades a diferents punts del país, com ara als entorns d'Espinelves (Osona), on a primera hora estaven a -3ºC. A Vic, han baixat fins als -1,5ºC i aquest matí calia anar ben abrigat. "Els Reis sabien que faria fred i m'han portat un gorro", ha explicat la Sara, una veïna.
Entre els punts on ha baixat més el termòmetre també hi ha Vielha (-10,5 ºC), el Pont de Suert (-9,4 ºC) i la Seu d'Urgell (-8 ºC). Segons el Meteocat, alguns indrets feia anys que no arribaven a valors tan baixos. Destaquen els -8,9 ºC a la Granadella (Garrigues), la més baixa des del 24 de desembre del 2005; -7,5 ºC a Ulldemolins (Priorat), un registra que es remuntava al 18 de gener del 2017; -7,8 ºC a la Quar (Berguedà) o -2,6 ºC a Tarragona - Complex Educatiu, la més baixa des del febrer de 2018.
Activat el Pla Procicat per temperatures extremadament baixes
I és que Catalunya es troba en alerta per l'onada de fred. Protecció Civil va activar en fase d’alerta el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), per les temperatures extremadament baixes durant tres dies seguits, a partir de la vigília de Reis. Meteocat ha informat que ha arribat un embossament d’aire molt fred que farà desplomar les temperatures arreu del país durant els pròxims dies i que està previst que s’allargui fins al 7 de gener.
Per dimarts 6, dia de Reis, l'avís groc de nivell 2 sobre 6 del Meteocat s'expandeix a tot el país, excepte alguns punts del litoral central i nord i de l'interior sud-oest. Hi haurà fortes glaçades a l'interior, i entre febles i moderades al litoral. És el dimecres 7, l'últim dia de l'onada de fred, l'alerta s'incrementa a nivell de perill molt alt, de 3 sobre 6 en l'escala Meteocat, sobretot al matí. L'avís taronja afecta gairebé tota Catalunya, només quedarà en avís groc una franja des del litoral sud fins a l'interior del país.
Les temperatures mínimes seran generalitzadament sota zero a la Catalunya Central i Prelitoral, amb valors de fins a –8 °C, i fins a –12 °C o inferiors al Pirineu. Al litoral, les mínimes se situaran al voltant dels 0 °C, amb possibles glaçades puntuals.