Les potències europees de l'OTAN avisen Trump que la sobirania de Groenlàndia és danesa

El president de França, Emmanuel Macron; el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz; el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer; el president d'Espanya, Pedro Sánchez; la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni; i el primer ministre de Polònia, Donald Tusk; s'han unit a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i han firmat un comunicat conjunt en què avisen Donald Trump que no toleraran una acció unilateral a Groenlàndia.
Després de l'atac a Veneçuela i el segrest de Nicolás Maduro, declarat il·legal per l'ONU, el president estatunidenc ha posat la mira a Groenlàndia, rica en recursos naturals i país constituent del Regne de Dinamarca, que és confederal i és fundador de l'OTAN. Per això, els líders europeus han recordat a Trump que l'aliança militar contempla la regió àrtica com una "prioritat" per a Europa i com una àrea "crítica" per a la seguretat transatlàntica i internacional. En aquest sentit, avisen que han reforçat la seva presència a l'illa els darrers anys, amb inversions i iniciatives polítiques per garantir-hi l'estabilitat.
Amb tot, els principals països d'Europa defensen que la seguretat a l'Àrtic ha de ser una tasca col·lectiva sota el comandament de l'OTAN, incloent-hi els Estats Units, i que cal respectar els principis de la carta de les Nacions Unides. Aquesta contempla el respecte per a la sobirania i la inviolabilitat de les fronteres com a principis universals que, segons reiteren, els europeus defensaran.
Finalment, el comunicat emès aquest dimarts subratlla que els Estats Units són un aliat fonamental per a dur a terme aquesta tasca, com a membre de l'OTAN i signant de l'acord d'autodefensa amb Dinamarca el 1951. "Groenlàndia és de la seva gent i només ella i Dinamarca poden decidir sobre el seu futur", rebla el text.
Groenlàndia, el desig que se li resisteix a Trump
A principis de l'any 2025, Trump ja va intentar reclamar el territori, una idea amb què ja havia especulat el 2019. Groenlàndia és una regió autònoma de Dinamarca, país aliat i fundador de l'OTAN. Això va tensar les relacions amb l'organisme internacional i posa, ara, a Dinamarca en alerta. De fet, l'ambaixador del país als Estats Units, Jesper Moller Sorensen, ha expressat a través d'un "amable recordatori" una demanda de "respecte total per la integritat territorial de Dinamarca".
Els darrers dies, però, Groenlàndia s'ha tornat a situar en el centre de la polèmica enmig de la situació dels Estats Units amb Veneçuela, quan la dona del subdirector del gabinet de Trump, Katie Miller, ha piulat a X el mapa de l'illa tenyit amb la bandera dels EUA i un comentari: "Pròximament". En aquest sentit, Trump ha donat un marge de 20 dies perquè "passin coses" amb l'illa. I és que el que tenen en comú Veneçuela i Groenlàndia és la riquesa dels seus recursos estratègics i que mentre un ha estat atacat, l'altra ha estat amenaçat de ser usurpat.
Frederiksen no ha deixat passar desapercebudes les intencions del líder dels Estats Units i l'ha instat a detenir les amenaces i pressions sobre Groenlàndia, qualificant d'“inacceptable” qualsevol intent de canvi en la sobirania. A més, ha destacat que "no té cap sentit pensar en una possible annexió" i ha remarcat que seria una "falta de respecte".